Элина Свитолина – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Штутгарте

  • 24.04.2021 09:47
  • 1434 просмотра
  • 4 комментария
Элина Свитолина – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

24 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.
 
В матче 1/2 финала соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, станет лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти. Встреча состоится вторым запуском после парного матча. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 16:30 по Киеву.

Путь на турнире
Стадия  Свитолина  Барти
1-й круг -  -
2-й круг  Кербер (7-6 6-3) №26 WTA   Зигемунд (6-0 7-5) №58 WTA
1/4 финала  Квитова (6-7 7-5 6-2) №10 WTA  Плишкова (2-6 6-1 7-5) №9 WTA
 
Ранее девушки играли между собой 7 раз. Украинка проиграла два последних очных матча, но при этом имеет 5 побед.
 
В финале победительница встречи сразится с Ариной Соболенко из Беларуси (№7 WTA) или Симоной Халеп из Румынии (№3 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 24.04.2021 10:21
    +1
    Этого австралийского медвежонка Свитолина сможет обыграть только,если будет отлично подавать
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.04.2021 09:55
    -2
    Надо выигрывать, организация свадьбы - дорогое удовольствие...
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 24.04.2021 09:50
    -1
    Снова влет. Не везет Свитолиной.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 24.04.2021 09:49
    +5
    Еліні треба ставати 2-ю ракеткою світу, щоб на Барті лише в фіналі виходити) Успіху, стабільно гарної подачі і холодної голови тобі, Елінко!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 24.04.2021 09:49
    +5
    Еліні треба ставати 2-ю ракеткою світу, щоб на Барті лише в фіналі виходити) Успіху, стабільно гарної подачі і холодної голови тобі, Елінко!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.04.2021 10:21
    +1
    Этого австралийского медвежонка Свитолина сможет обыграть только,если будет отлично подавать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности