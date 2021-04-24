Элина Свитолина – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.
В матче 1/2 финала соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, станет лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти. Встреча состоится вторым запуском после парного матча. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 16:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Барти
|1-й круг
|-
|-
|2-й круг
|Кербер (7-6 6-3) №26 WTA
|Зигемунд (6-0 7-5) №58 WTA
|1/4 финала
|Квитова (6-7 7-5 6-2) №10 WTA
|Плишкова (2-6 6-1 7-5) №9 WTA
Ранее девушки играли между собой 7 раз. Украинка проиграла два последних очных матча, но при этом имеет 5 побед.
В финале победительница встречи сразится с Ариной Соболенко из Беларуси (№7 WTA) или Симоной Халеп из Румынии (№3 WTA).
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Источник — Sport.ua
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