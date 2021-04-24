Элина Свитолина – Эшли Барти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.



В матче 1/2 финала соперницей украинки, которая получила от организаторов четвертый номер посева, станет лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти. Встреча состоится вторым запуском после парного матча. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 16:30 по Киеву.

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