Волынь – Альянс – 2:2. Видео голов и обзор матча

23 апреля прошел поединок 23-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видеообзор матча «Волынь» – «Альянс» – 2:2.
Пресс-конференция тренеров.
События матча
|85'
|ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Орынчак (Волынь).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Константин Ярошенко (Альянс).
|41'
|ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Орынчак (Волынь).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Писный (Альянс).
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Источник — Sport.ua
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