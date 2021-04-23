Волынь — Альянс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 23-го апреля, состоится поединок 17-го тура Первой лиги Украины по футболу, в котором «Волынь» примет «Альянс».
Матч пройдет в Луцке на стадионе «Авангард». Прямая трансляция встречи начнется в 17:00 по киевскому времени.
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Источник — YouTube
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