Первая лига. Победа Черноморца, два пенальти не помогли Волыни

Состоялись два матча Первой лиги

  • 23.04.2021 19:05
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  • 1 комментарий
Первая лига. Победа Черноморца, два пенальти не помогли Волыни
© fcvolyn.net

В рамках матча Первой лиги «Черноморец» на своем поле обыграл ВПК-Агро со счетом 2:0 и по количеству набранных очков догнал лидера «Верес».

Однако у команды Юрия Вирта еще три матча в запасе.

В другой игре «Волынь», несмотря на два реализованных пенальти, потеряла очки в игре с «Альянсом». Луцкая команда набрала 37 очков и находится в трех пунктах от топ-3.

Первая лига. 23-й тур

Волынь - Альянс 2:2
Голы: Оринчак, 41 (с пен), 81 (с пен) - Писный, 36, Ярошенко, 72

Черноморец - ВПК-Агро 2:0
Голы: Коркишко, 21 (с пен), Сухоручко, 82

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 23.04.2021 19:26
    +1
    Ну как же , "два пенальти не помогли Волыни"?... - Наоборот, помогли удержать свое очко...
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 23.04.2021 19:26
    +1
    Ну как же , "два пенальти не помогли Волыни"?... - Наоборот, помогли удержать свое очко...
    Ссылка
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