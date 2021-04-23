Первая лига. Победа Черноморца, два пенальти не помогли Волыни

В рамках матча Первой лиги «Черноморец» на своем поле обыграл ВПК-Агро со счетом 2:0 и по количеству набранных очков догнал лидера «Верес».
Однако у команды Юрия Вирта еще три матча в запасе.
В другой игре «Волынь», несмотря на два реализованных пенальти, потеряла очки в игре с «Альянсом». Луцкая команда набрала 37 очков и находится в трех пунктах от топ-3.
Первая лига. 23-й тур
Волынь - Альянс 2:2
Голы: Оринчак, 41 (с пен), 81 (с пен) - Писный, 36, Ярошенко, 72
Черноморец - ВПК-Агро 2:0
Голы: Коркишко, 21 (с пен), Сухоручко, 82
Источник — Sport.ua
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