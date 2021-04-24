Черноморец – ВПК-Агро – 2:0. Видео голов и обзор матча

23 апреля прошел поединок 23-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видеообзор матча «Черноморец» – «ВПК-Агро» – 2:0.
Пресс-конференция тренеров.
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сухоручко (Черноморец).
|21'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Коркишко (Черноморец).
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Источник — Sport.ua
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