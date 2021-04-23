Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Ворскла

В субботу, 24 апреля, состоится матч двадцать третьего тура чемпионата Украины, в котором «Колос» будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», а ее арбитром будет Игорь Пасхал из Херсона. Начало поединка в 17:00.

«Колос» - «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Поединок будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Ворскла», за которой можно следить здесь.