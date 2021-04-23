Стало известно, почему Флик покинул Баварию

Стала известна причина, по которой главный тренер «Баварии» Ханс Дитер Флик принял решение покинуть клуб в конце сезона.
У него возникли серьезные разногласия с руководством «Баварии» по поводу трансферной политики клуба. Флик хотел, чтобы клуб летом подписал Арне Майера, Макса Майера и Эмре Джана. Руководство эти кандидатуры не одобрило.
Ранее сообщалось о том, что интерес к Флику проявляет «Ювентус».
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Источник — Goal.com
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