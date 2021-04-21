Флик может возглавить европейский топ-клуб

Немецким специалистом активно интересуется «Ювентус»

  • 21.04.2021 17:33
  • 1161 просмотр
  • 3 комментария
Флик может возглавить европейский топ-клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine

56-летний немецкий главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет мюнхенский клуб по завершении текущего сезона.

Специалистом активно интересуется туринский «Ювентус», который видит в нем замену нынешнему наставнику команды Андреа Пирло. Также Флик может продолжить карьеру в сборной Германии.

Флик возглавляет «Баварию» с ноября 2019 года. Примечательно, что Ханс-Дитер выступал за «Баварию» с 1985 по 1990 годы в качестве футболиста.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Transfermarkt

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 17:50
    0
    Alexander Киев, 21.04.2021 17:40
    Было бы совсем не плохо
    Не, вам же сказали тренер Сассуоло
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.04.2021 17:40
    0
    futbolboss, 21.04.2021 17:38
    Шахтер ?)
    Было бы совсем не плохо
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 21.04.2021 17:38
    0
    Шахтер ?)
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.04.2021 17:50
    0
    Alexander Киев, 21.04.2021 17:40
    Было бы совсем не плохо
    Не, вам же сказали тренер Сассуоло
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.04.2021 17:40
    0
    futbolboss, 21.04.2021 17:38
    Шахтер ?)
    Было бы совсем не плохо
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 21.04.2021 17:38
    0
    Шахтер ?)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности