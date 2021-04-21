Флик может возглавить европейский топ-клуб

56-летний немецкий главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет мюнхенский клуб по завершении текущего сезона.
Специалистом активно интересуется туринский «Ювентус», который видит в нем замену нынешнему наставнику команды Андреа Пирло. Также Флик может продолжить карьеру в сборной Германии.
Флик возглавляет «Баварию» с ноября 2019 года. Примечательно, что Ханс-Дитер выступал за «Баварию» с 1985 по 1990 годы в качестве футболиста.
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Источник — Transfermarkt
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