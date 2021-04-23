РИВАЛДО: «Моуриньо может возглавить клуб из Бразилии»

Экс-полузащитник «Барселоны» Ривалдо поделился своим мнением по поводу будущего Жозе Моуриньо, который недавно был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма»:
«Я его друг и считаю Жозе прекрасным человеком и великолепным тренером, которому уже нечего доказывать. Скоро ему должны начать поступать предложения, и я слышал, что он даже может возглавить клуб из Бразилии.
Для бразильской команды это огромный шанс подписать звезду. А для Моуриньо это был бы интересный опыт после стольких лет в Европе».
Ранее сообщалось о том, что Моуриньо может возглавить «Валенсию».
Источник — Betfair
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