РИВАЛДО: «Моуриньо может возглавить клуб из Бразилии»

Легенда «Барселоны» - о будущем Жозе Моуриньо

  • 23.04.2021 16:19
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РИВАЛДО: «Моуриньо может возглавить клуб из Бразилии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Экс-полузащитник «Барселоны» Ривалдо поделился своим мнением по поводу будущего Жозе Моуриньо, который недавно был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма»:

«Я его друг и считаю Жозе прекрасным человеком и великолепным тренером, которому уже нечего доказывать. Скоро ему должны начать поступать предложения, и я слышал, что он даже может возглавить клуб из Бразилии.

Для бразильской команды это огромный шанс подписать звезду. А для Моуриньо это был бы интересный опыт после стольких лет в Европе».

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо может возглавить «Валенсию».

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Источник — Betfair

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