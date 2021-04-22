Валенсия может пригласить Моуриньо

Появился еще один кандидат на португальского тренера

  • 22.04.2021 12:03
  • 430 просмотров
  • 1 комментарий
Валенсия может пригласить Моуриньо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо может вернуться в Испанию.

Как сообщает английская пресса, 58-летнего португальского тренера готово назначить руководство «Валенсии». Ранее слухи связывали наставника с «Селтиком».

Напомним, что 19 апреля Моуриньо вместе со своим штабом был уволен из «Тоттенхэм».

Ранее Моуриньо заявил, что не намерен отдыхать после увольнения.

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Источник — The Sun

(3 голоса)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 22.04.2021 12:15
    +2
    Да ну них денег на итоговоре расторжение ( а оно будет ) нету ) Не будет его в Валенсии...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 22.04.2021 12:15
    +2
    Да ну них денег на итоговоре расторжение ( а оно будет ) нету ) Не будет его в Валенсии...
    Ссылка
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