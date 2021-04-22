Валенсия может пригласить Моуриньо

Бывший тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо может вернуться в Испанию.
Как сообщает английская пресса, 58-летнего португальского тренера готово назначить руководство «Валенсии». Ранее слухи связывали наставника с «Селтиком».
Напомним, что 19 апреля Моуриньо вместе со своим штабом был уволен из «Тоттенхэм».
Ранее Моуриньо заявил, что не намерен отдыхать после увольнения.
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Источник — The Sun
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