УАФ объяснила, почему не был назначен пенальти в ворота Агробизнеса

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил наиболее резонансный эпизод матча 1/2 финала Кубка Украины-2020/2021 «Агробизнес» - «Динамо» (0:3).



«Во время ведения единоборства за мяч между игроками №34 ФК «Динамо» и №17 ФК «Агробизнес» в пределах штрафной площади ФК «Агробизнес» состоялось игровое столкновение и падение обоих игроков. Арбитр назначил 11-метровый удар в ворота ФК «Агробизнес» и показал желтую карточку (за безрассудные действия), считая, что нарушение было совершено игроком команды, которая защищалась, а именно №17.



В этом игровом эпизоде ​​оба игрока, №34 ФК «Динамо» и №17 ФК «Агробизнес», намеревались и имели возможность сыграть равноудаленным мячом ногой, но игрок ФК «Динамо» оказался проворнее, на мгновение опередил своего оппонента, сыграл в мяч, после чего наступил (концовкой бутсы) на ногу игрока ФК «Агробизнес», которая «стелилась» по газону (при этом он пытался избежать столкновения) после таких действий (обоих игроков) физический контакт между ними все же имел место. ВАА, имея все возможности контроля (согласно требованиям Протокола ВАА), пересмотрел такие действия обоих игроков и рекомендовал арбитру просмотр на поле (ПНП) ​​для возможного изменения своего первоначального решения о назначении 11-метрового удара и отмены желтой карточки, утверждая, что инициатором этого контакта (на что отреагировал арбитр) был игрок №34 ФК «Динамо», и такая ситуация должна была бы трактоваться как игровое столкновение, которое не подлежит наказанию (игра в футбол предполагает наличие физических контактов).



Позиция арбитра была в общем удачной для того, чтобы хорошо контролировать действия игроков, но некоторая потеря концентрации не позволила ему принять более правильное решение, которое отвечало бы требованиям действующих Правил игры», - говорится в пояснении.

Эпизод на видео с 1:07