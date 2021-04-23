УАФ объяснила, почему не был назначен пенальти в ворота Агробизнеса

Очень странное объяснение

  • 23.04.2021 13:31
  • 3389 просмотров
  • 14 комментариев
УАФ объяснила, почему не был назначен пенальти в ворота Агробизнеса
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил наиболее резонансный эпизод матча 1/2 финала Кубка Украины-2020/2021 «Агробизнес» - «Динамо» (0:3).
 
«Во время ведения единоборства за мяч между игроками №34 ФК «Динамо» и №17 ФК «Агробизнес» в пределах штрафной площади ФК «Агробизнес» состоялось игровое столкновение и падение обоих игроков. Арбитр назначил 11-метровый удар в ворота ФК «Агробизнес» и показал желтую карточку (за безрассудные действия), считая, что нарушение было совершено игроком команды, которая защищалась, а именно №17.
 
В этом игровом эпизоде ​​оба игрока, №34 ФК «Динамо» и №17 ФК «Агробизнес», намеревались и имели возможность сыграть равноудаленным мячом ногой, но игрок ФК «Динамо» оказался проворнее, на мгновение опередил своего оппонента, сыграл в мяч, после чего наступил (концовкой бутсы) на ногу игрока ФК «Агробизнес», которая «стелилась» по газону (при этом он пытался избежать столкновения) после таких действий (обоих игроков) физический контакт между ними все же имел место. ВАА, имея все возможности контроля (согласно требованиям Протокола ВАА), пересмотрел такие действия обоих игроков и рекомендовал арбитру просмотр на поле (ПНП) ​​для возможного изменения своего первоначального решения о назначении 11-метрового удара и отмены желтой карточки, утверждая, что инициатором этого контакта (на что отреагировал арбитр) был игрок №34 ФК «Динамо», и такая ситуация должна была бы трактоваться как игровое столкновение, которое не подлежит наказанию (игра в футбол предполагает наличие физических контактов).
 
Позиция арбитра была в общем удачной для того, чтобы хорошо контролировать действия игроков, но некоторая потеря концентрации не позволила ему принять более правильное решение, которое отвечало бы требованиям действующих Правил игры», - говорится в пояснении.

Эпизод на видео с 1:07

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 23.04.2021 14:48
    0
    Это называется на усмотрение судьи, там реально решили роль доли секунды, обоюдная борьба, но не понимаю трактовки инициатором наступа на ногу был игрок ДК.. что за бред? Он играет первый в мяч и типо напрашивал на точку?
    Ссылка
    Роман Лелюк
    online
      Роман Лелюк, 23.04.2021 14:12
    +2
    Милан Милан, 23.04.2021 13:54
    А будет объяснение почему не засчитали гол Зари в дополнительное время на кубок. Сложилось такое впечатление, что судьи ооочень не хотели, чтобы в финале была Заря.
    є уже пояснення. сказали, що суддя помилково дав свисток про закінчення доданого часу і тому вар не міг розглядати епізод.
    тіпа суддя такий дурачок, що не знає правила про закінчення атаки.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 23.04.2021 14:09
    0
    Чтобы дополнить картину, надо еще показать интервью капитана Агробизнеса, где он соглашается с тем, что пенальти был и удивляется, что его отменили.
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 23.04.2021 14:07
    +1
    Що вони курять!?
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 23.04.2021 13:55
    +6
    Не призначили , бо рахунок на той момент був 0:1 , і в них ще була надія що Агробізнез заб’є гол , за рахунку 0:3 було б пенальті .
    Ссылка
    Милан Милан
      Милан Милан, 23.04.2021 13:54
    +3
    А будет объяснение почему не засчитали гол Зари в дополнительное время на кубок. Сложилось такое впечатление, что судьи ооочень не хотели, чтобы в финале была Заря.
    Ссылка
    Роман Лелюк
    online
      Роман Лелюк, 23.04.2021 13:53
    +7
    це називається "сцяти межи очі"
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.04.2021 13:51
    +8
    им самим(УАФ) не стыдно писать такой бред!Неужели они такие идиоты,которые считают,что мы ничего не смыслим?да они просто плюют на всех по причине своей вседозволенности и безпредела вм эпоху правления Павелка
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 23.04.2021 13:48
    0
    23 постоянно в оффсайде находится когда 2й и 3й забивали. И на Циганкове из за него отменили.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 23.04.2021 13:47
    +4
    Там, как бы, еще и удар коленом был.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 23.04.2021 13:41
    +12
    То есть тебе не бьют по подошве, а ты сам наступаешь. Игрока Олимпика не сбивал Трубин, а сам спиной споткнулся об руки вратаря... Такого бреда и беспредела давно не было
    Ссылка
    fan_007
    online
      fan_007, 23.04.2021 13:39
    +9
    В таком случае сразу вопрос. Почему назначили пенальти а ворота Зари в матче с Александрией? Оба боролось вверху, пытались играть головой. Кто-то получает более болезненный удар. Если бы такое случается не в штрафной, арбитр в 90 процентах случаев просто останавливает игру, игрокам оказывается помощь и после этого арбитр вводит рукой мяч в игру в пользу команды, владевшей мячем. А тут решил точку поставить...
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 23.04.2021 13:37
    +8
    Потому что ржавое ффу продолжает уже из подлости просто гадить ДК, даже когда из клуб хозяин уже не ведёт борьбу с киевлянами
    Ссылка
    bsdmk13
    online
      bsdmk13, 23.04.2021 13:37
    +7
    Бред подонков!
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 23.04.2021 13:41
    +12
    То есть тебе не бьют по подошве, а ты сам наступаешь. Игрока Олимпика не сбивал Трубин, а сам спиной споткнулся об руки вратаря... Такого бреда и беспредела давно не было
    Ссылка
    fan_007
    online
      fan_007, 23.04.2021 13:39
    +9
    В таком случае сразу вопрос. Почему назначили пенальти а ворота Зари в матче с Александрией? Оба боролось вверху, пытались играть головой. Кто-то получает более болезненный удар. Если бы такое случается не в штрафной, арбитр в 90 процентах случаев просто останавливает игру, игрокам оказывается помощь и после этого арбитр вводит рукой мяч в игру в пользу команды, владевшей мячем. А тут решил точку поставить...
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.04.2021 13:51
    +8
    им самим(УАФ) не стыдно писать такой бред!Неужели они такие идиоты,которые считают,что мы ничего не смыслим?да они просто плюют на всех по причине своей вседозволенности и безпредела вм эпоху правления Павелка
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 23.04.2021 13:37
    +8
    Потому что ржавое ффу продолжает уже из подлости просто гадить ДК, даже когда из клуб хозяин уже не ведёт борьбу с киевлянами
    Ссылка
    Роман Лелюк
    online
      Роман Лелюк, 23.04.2021 13:53
    +7
    це називається "сцяти межи очі"
    Ссылка
    bsdmk13
    online
      bsdmk13, 23.04.2021 13:37
    +7
    Бред подонков!
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 23.04.2021 13:55
    +6
    Не призначили , бо рахунок на той момент був 0:1 , і в них ще була надія що Агробізнез заб’є гол , за рахунку 0:3 було б пенальті .
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 23.04.2021 13:47
    +4
    Там, как бы, еще и удар коленом был.
    Ссылка
    Милан Милан
      Милан Милан, 23.04.2021 13:54
    +3
    А будет объяснение почему не засчитали гол Зари в дополнительное время на кубок. Сложилось такое впечатление, что судьи ооочень не хотели, чтобы в финале была Заря.
    Ссылка
    Роман Лелюк
    online
      Роман Лелюк, 23.04.2021 14:12
    +2
    Милан Милан, 23.04.2021 13:54
    А будет объяснение почему не засчитали гол Зари в дополнительное время на кубок. Сложилось такое впечатление, что судьи ооочень не хотели, чтобы в финале была Заря.
    є уже пояснення. сказали, що суддя помилково дав свисток про закінчення доданого часу і тому вар не міг розглядати епізод.
    тіпа суддя такий дурачок, що не знає правила про закінчення атаки.
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 23.04.2021 14:07
    +1
    Що вони курять!?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 23.04.2021 14:48
    0
    Это называется на усмотрение судьи, там реально решили роль доли секунды, обоюдная борьба, но не понимаю трактовки инициатором наступа на ногу был игрок ДК.. что за бред? Он играет первый в мяч и типо напрашивал на точку?
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 23.04.2021 14:09
    0
    Чтобы дополнить картину, надо еще показать интервью капитана Агробизнеса, где он соглашается с тем, что пенальти был и удивляется, что его отменили.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 23.04.2021 13:48
    0
    23 постоянно в оффсайде находится когда 2й и 3й забивали. И на Циганкове из за него отменили.
    Ссылка
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