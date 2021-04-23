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24.04.2021 14:30   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Мерсисайдцам необходимо удержаться на победной волне

  • 23.04.2021 09:54
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Ливерпуль - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 апреля, в Ливерпуле на поле стадиона «Энфилд» состоится матч 33 тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Ньюкасл».

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа в настоящий момент в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимают 7 место. В активе у них имеется 53 очка, которые они набрали в 32 матчах (15 побед, 8 ничьих, 9 поражений). В предыдущем матче – 19 апреля – мерсисайдцы на выезде сыграли вничью 1:1 с «Лидсом». Этот результат прервал трехматчевую победную серию команды, в ходе которой она поочередно обыграли «Вулверхэмптон» (1:0 в гостях), «Арсенал» (3:0 в гостях) и «Астон Виллу» (2:1 дома).

По домашним показателям «Ливерпуль» в настоящий момент шестой в АПЛ. На «Энфилде» он провел 16 матчей, в которых набрал 26 очков (8 побед, 2 ничьи, 6 поражений). Уже упомянутая победа над «Астон Виллой» (2:1) прервала серию «красных» сразу из шести поражений на своем поле кряду или восьми матчей без побед. До этого мерсисайдцы в последний раз побеждали в родных стенах аж 16 декабря прошлого года («Тоттенхэм» - 2:1), после чего выдали на-гора две ничьи и последовавшие затем шесть «баранок».

По сей день в лазарете команды остаются ван Дейк, Гомес, Келлехер, Матип, Ориги и Хендерсон. Под вопросом участие в игре Джонса.

«Ньюкасл»

Команда Стива Брюса занимает в таблице чемпионата Англии 15 позицию. У нее 35 набранных очко после 32 проведенных матчей (9 побед, 8 ничьих, 15 поражений). В настоящий момент «сороки» имеют актуальную серию из двух побед («Бернли» - 2:1 на выезде, «Вест Хэм» - 3:2 дома). До этого «Ньюкасл» провел 7 матчей без выигрышей (3 ничьих, 4 поражения).

В таблице АПЛ по показателям в гостях «джорди» располагаются в настоящий момент на 17 месте. В 16 играх вне родного «Сент-Джеймс Парк» они набрали 15 пунктов, одержав 4 победы, трижды сыграв вничью и потерпев 9 поражений. В пяти последних выездных встречах «сороки» трижды уступили, один раз сыграли вничью и одержали одну победу.

Как и у «Ливерпуль», сейчас клубный лазарет у «Ньюкасла» не пустует. Там находятся четыре игрока – Ласкеллес, Фрэйзер, Хэйден и Шер. Они против «Ливерпуля» точно не сыграют.

История встреч

Клубы провели между собой в рамках английской Премьер-лиги 51 матч. На счету у «Ливерпуля» 29 побед, включая 20 домашних. «Ньюкасл» выиграл в 11 поединках, среди которых только один был гостевым. 11 встреч завершились вничью.

В матче команд в первом круге текущего сезона, который состоялся в Ньюкасл-апон-Тайне 30 декабря прошлого года, была зафиксирована ничья 0:0.

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак Озан, Робертсон, Тьягу Алькантара, Вейналдум, Милнер, Салах, Мане, Фирмино.

«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Кларк, Даммет, Мерфи, Альмирон, Шелви, Лонгстафф, Ричи, Жоелинтон, Уилсон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.25 по линии Parimatch.

24 апреля, суббота

«Ливерпуль» - «Ньюкасл»
Ливерпуль. Стадион «Энфилд». Начало – в 14:30
Прямая ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 2:1

 

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Источник — Sport.ua

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