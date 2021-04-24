В поединке 33-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ливерпуль» — «Ньюкасл» — 1:1
Голы: Салах, 3 — Уиллок, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Уиллок (Ньюкасл).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Источник — YouTube
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