В воскресенье, 25-го апреля, в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» в рамках матча 33-го тура чемпионата Англии местный «Лидс» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

«Лидс»

Команда из Лидса является крепким середняком английской Премьер-лиги. Сейчас в активе «белых» 46 очков и десятая позиция в турнирной таблице. «Павлины» будут заканчивать сезон без особой мотивации, поскольку до зоны еврокубков уже не добраться, а зона вылета также далеко. Несмотря на это, в прошлом туре «Лидс» смог отобрать очки у «Ливерпуля», сыграв вничью, а до этого победил «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэм». В целом, у команды Марсело Бьелсы серия из пяти подряд матчей без поражений. Это и позволило команде подняться в первую десятку.

«Лидс» уже давно вылетел из всех Кубков и сосредоточен на чемпионате. Команда показывает качественный футбол и дает бой всем. Непросто будет и «Манчестер Юнайтед». Думается, что уже в следующем сезоне «белые», если сохранят состав и тренера, смогут побороться и за место в зоне еврокубков.

Точно не примет участие в этой встрече дисквалифицированный Лиам Купер, а участие в игре Рафиньи и Родриго остается под вопросом.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» сейчас явно находятся не в лучшем расположении духа. Вся эта ситуация с Суперлигой точно не пошла в плюс команде. Фанаты и вовсе блокировали клубную базу и резко выступили против владельцев «Манчестер Юнайтед» - Глейзеров. Чем это все закончится, неизвестно, но самое главное, что фанаты в итоге победили и клуб вышел из Суперлиги.

Манкунианцы выиграли пять последних матчей во всех турнирах. В чемпионате у команды сейчас 66 очков и вторая позиция в турнирной таблице. Подняться вверх или опуститься вниз команда Оле-Гуннара Сульшера уже вряд ли сможет, поэтому вполне может сделать ставку на Лигу Европы. Учитывая тот факт, что против «Ромы» во втором по престижности клубном турнире Европы «красным дьяволам» играть уже на следующей неделе, может быть произведена определенная ротация состава.

У «Манчестер Юнайтед» проблемы с составом те же, что и раньше. Не сыграют в этом противостоянии Антони Марсьяль, Фил Джонс и Эрик Байи.

История встреч

Противостояние «Лидса» и «Манчестер Юнайтед» насчитывает уже 109 матчей. 48 поединков завершились победами «красных дьяволов», 26 раз выиграли «белые», а 35 игр завершились вничью.

Встреча первого круга завершилась разгромной победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:2. Тогда дублями отметились Скотт Мактоминей и Бруно Фернандеш.

Ориентировочные составы:

«Лидс»: Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Алиоски, Филлипс, Кошта, Даллас, Робертс, Харрисон, Бэмфорд.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Теллес, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Матич, Ван де Бек, Джеймс, Фернандеш, Погба, Кавани.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью, а потому нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 4.10 по линии Parimatch.

25 апреля, воскресенье