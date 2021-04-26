АПЛ. Астон Вилла спасла игру с Вест Бромвичем, МЮ не справился с Лидсом

25 апреля прошли поединки 33-го тура Английской Премьер-лиги.
«Астон Вилла» спасла игру с «Вест Бромвичем», «МЮ» не справился с «Лидсом». «Бернли» отгрузил 4 гола в ворота «Вулверхэмптона».
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (77), «Манчестер Юнайтед» (67), «Лестер» (59), «Челси» (58), «Вест Хэм» (55), «Ливерпуль» (54), «Тоттенхэм» (53), «Эвертон» (52).
АПЛ. 33-й тур
«Вулверхэмптон» – «Бернли» – 0:4
Голы: Вуд, 15 (0:1). Вуд, 21 (0:2). Вуд, 44 (0:3). Уэствуд, 85 (0:4).
«Астон Вилла» – «Вест Бромвич» – 2:2
Голы: Эль-Гази, 9, пенальти (1:0). Перейра, 23,пенальти (1:1). Мингс, 47, в свои ворота (1:2). Дэвис, 90+2 (2:2).
«Лидс» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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