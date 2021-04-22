Опыт – не главное. 5 самых молодых тренеров в истории АПЛ

После отставки Жозе Моуриньо «Тоттенхэм» назначил исполняющим обязанности главного тренера клуба 29-летнего Райана Мэйсона, который работал с молодежной командой «шпор». Под его руководством «Тоттенхэм» уже добыл первую победу, обыграв в минувшем туре «Саутгемптон». Мэйсон же стал самым молодым наставником в истории Премьер-лиги.

Вспомним топ-5 наиболее молодых тренеров команд английской Премьер-лиги за всю историю существования этого турнира, которая берет свой отсчет с 1992 года.

Рууд ГУЛЛИТ – 33 года 352 дня

Гражданство: Нидерланды

Клуб: «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 1995 года Рууд Гуллит на правах свободного агента перебрался из «Сампдории» в «Челси», который на тот момент был середняком АПЛ без особых претензий на серьезные трофеи. Тогдашний наставник «синих» Гленн Ходдл изначально ставил Гуллита в линию обороны, но впоследствии все-таки выдвинул нидерландского игрока в своей схеме повыше – на более привычную позицию в центре полузащиты.

Спустя год, летом 1996-го, Ходдл перешел на работу главным тренером сборной Англии, а возникшую вакансию в «Челси» решили заполнить проверенными кадрами, утвердив Гуллита в должности играющего тренера. 17 мая 1997 года «Челси» обыграл со счетом 2:0 «Мидлсбро» в финале Кубка Англии, выиграв свой первый трофей за предыдущие 27 лет, а Гуллит стал первым в истории иностранным тренером, чья команда оказалась обладателем Кубка Англии.

В премьерном сезоне при Гуллите «Челси» финишировал на шестом месте в АПЛ, а к февралю розыгрыша АПЛ-1997/98 «синие» находились на второй строчке в таблице, но Рууду продолжить работу с командой было не суждено. Нидерландец внезапно был отправлен в отставку, которая, по слухам, стала следствием крайне натянутых отношений между молодым специалистом и руководством клуба. И пусть впоследствии сам Гуллит опровергал эти сплетни, но какой-либо более внятной версии своего ухода из «Челси» Рууд так и не поведал.

После «Челси» Гуллит поработал в АПЛ с «Ньюкаслом», а позднее покинул Англию. Был тренером юношеской сборной Нидерландов, «Фейеноорда», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Терека». В 2017 году являлся ассистентом главного тренера национальной сборной Нидерландов Дика Адвоката, но покинул этот пост в ноябре того года. С тех пор не имеет опыта активной тренерской работы.

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ – 33 года 301 день

Гражданство: Португалия

Клуб: «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine

Андре Виллаш-Боаш, который никогда не играл в футбол на профессиональном уровне, до начала самостоятельной тренерской работы помогал Жозе Моуринью в «Порту», «Челси» и «Интере». Заявить о себе во весь голос Виллаш-Боашу удалось, когда он в сезоне-2010/11 сумел выиграть с «Порту» чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии, а также добавил к ним победу в Лиге Европы.

Летом 2011 года Виллаш-Боаш получил предложение возглавить «Челси», от которого не стал отказываться, несмотря на то, что ему не было еще и 34 лет. На тот момент Андре почитался одним из наиболее многообещающих наставников в мировом футболе, но дела в «Челси» у португальца не задались. «Синие» не смогли навязать конкуренцию «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а потому в феврале 2011-го после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Наполи» со счетом 1:3, собственник «Челси» Роман Абрамович не выдержал, отправив Виллаш-Боаша в отставку, и заплатив ему около 13,5 миллионов евро в качестве неустойки.

Примечательно, что пришедший на замену Виллаш-Боашу итальянец Роберто Ди Маттео, который был ассистентом португальца, сумел вывести «Челси» в финал Лиги чемпионов-2011/12, в котором в послематчевой серии пенальти лондонцы оказались сильнее «Баварии». Летом Ди Маттео получил полноценный контракт, но проработал в клубе совсем недолго, будучи уволенным уже в ноябре 2012 года.

Что касается Виллаш-Боаша, то его карьера после «Челси» развивалась следующим образом: в июле 2012-го Андре возглавил «Тоттенхэм», где провел полтора сезона и снова был отправлен в отставку. Затем Виллаш-Боаш работал в России с «Зенитом», в Китае – с «Шанхай СИПГ», а с лета 2019 года и до недавних пор возглавлял французский «Марсель», откуда был уволен из-за разногласий с клубным руководством.

Джанлука ВИАЛЛИ – 33 года 227 дней

Гражданство: Италия

Клуб: «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine

Виалли прибыл в Англию в 1996 году, когда возглавивший «Челси» Рууд Гуллит захотел видеть итальянца, покинувшего «Ювентус» свободным агентом, среди своих подопечных. Удивительно, но после неожиданного увольнения Гуллита, руководство «Челси» предложило возглавить команду именно Виалли, причем, как и ранее в случае с нидерландцем, на правах играющего тренера.

С первых же матчей Виалли удалось наладить результаты – под его руководством команда выиграла шесть из десяти последних игр сезона-1997/98 в АПЛ, финишировав на четвертой позиции. Впрочем, наибольших успехов «Челси» под руководством Джанлуки добивался в кубковых соревнованиях. В частности, в 1998 году «синие» выиграли Кубок английской лиги, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА, а спустя два года добавили к этой коллекции Кубок и Суперкубок Англии.

Начало сезона-2000/01 выдалось неудачным для «Челси», из-за чего руководство клуба поспешило «повесить всех собак» на Виалли, отправив итальянского специалиста в отставку. До сих пор среди поклонников «синих» бытует мнение, что Джанлука был одним из наиболее ярких и интересных тренеров команды в эпоху АПЛ до покупки клуба российским миллиардером Романом Абрамовичем.

После «Челси» Виалли недолго поработал в Англии с «Уотфордом», а затем решил уйти из ремесла и податься на телевидение, где примерил на себя роль эксперта. С ноября 2019 года Джанлука Виалли также является координатором национальной сборной Италии.

Крис КОУЛМАН – 32 года 313 дней

Гражданство: Уэльс/Ирландия

Клуб: «Фулхэм»

Воспитанник «Манчестер Сити» Крис Коулман так и не поиграл за родную команду на профессиональном уровне, зато провел немало поединков в составе «Суонси», «Кристал Пэлас» и «Блэкберна», а в 1997 году перебрался в «Фулхэм», где отыграл пять лет, прежде чем объявить о завершении активных выступлений.

«Повесив бутсы на гвоздь», Коулман не терял времени, и сразу же вошел в тренерский штаб француза Жана Тигана в том же «Фулхэме», выполняя функции одного из ассистентов главного тренера. Когда в марте 2003-го Тигана уволили, именно Коулман занял освободившийся пост, став самым молодым тренером в истории «дачников».

Если в сезоне-2002/03 «Фулхэм» финишировал 14-м с 6-очковым отрывом от зоны вылета, то в первом полноценном чемпионате под руководством Коулмана «дачники» заняли весьма высокую 9-тую строчку, не давая своим фанатам повода переживать за сохранение прописки в элитарном дивизионе английского футбола. Впрочем, клубная политика не способствовала тому, чтобы «Фулхэм» забирался еще выше в турнирной таблице АПЛ. Продажи лидеров (Луи Саа и Стида Мальбранка) подкосили команду, которая следующие два года при Коулмане финишировала уже в нижней части «турнирки». В итоге в апреле 2007 года руководство «Фулхэма» приняло решение об увольнении Коулмана после того, как команда выдала 7-матчевую серию без побед.

Летом 2007 года Коулман возглавил «Реал Сосьедад», но вскоре вернулся в Англию, получив предложение от «Ковентри». Затем работал в греческой «Ларисе», со сборной Уэльса и с «Сандерлендом». С 2018 по 2019 годы Коулман был главным тренером «Хэбэй Чайна Форчун», который к нынешнему моменту остается его крайней командой в тренерской карьере.

Аттилио ЛОМБАРДО – 32 года 67 дней

Гражданство: Италия

Клуб: «Кристал Пэлас»

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 1997 года «Кристал Пэлас» подписал футболиста «Ювентуса» и сборной Италии Аттилио Ломбардо, которому на момент переезда на Туманный Альбион был 31 год. Своей игрой итальянец достаточно быстро завоевал уважение болельщиков «Селхерст Парк», хотя в целом дела «стекольщиков» в премьерном для Ломбардо сезоне в АПЛ складывались из рук вон плохо.

В марте 1998 года после перехода Стива Коппелла с должности главного тренера на пост директора по футболу «Кристал Пэлас», именно Ломбардо был назначен исполняющим обязанности наставника первой команды. Под руководством молодого и абсолютно неопытного для такого уровня итальянца «стекольщики» провели 7 матчей, в которых добыли 2 победы при 5 поражениях. Этого прогнозируемо оказалось мало, чтобы сохранить прописку в элитарном дивизионе.

После вылета в Чемпионшип «Кристал Пэлас» возглавил Терри Венейблс, а Ломбардо вернулся к более привычным для него функциям футболиста. Что правда, сыграть больше за «стекольщиков» итальянец не сумел. Сперва он залечивал серьезную травму, а затем у клуба начались финансовые проблемы, и Аттилио предпочел вернуться в Серию А, где контракт ему предложил «Лацио».

Окончательно карьеру футболиста Ломбардо завершил в «Сампдории» летом 2002 года. После этого работал с молодежными командами генуэзцев, а затем возглавлял швейцарский «Кьяссо», итальянские «Кастельнуово», «Леньяно» и «Специю». С 2010 по 2012 годы работал ассистентом Роберто Манчини в «Манчестер Сити», а затем год руководил резервной командой «горожан». Позднее был помощником того же Манчини и пришедшему ему на смену Чезаре Пранделли в «Галатасарае», а еще – ассистентом Роберто Ди Маттео в «Шальке» и Синиши Михайловича в «Торино». С марта 2019 года работает в тренерском штабе национальной сборной Италии, являясь одним из ассистентов Роберто Манчини.

Алексей ШАТИЛОВ