29-й тур
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
21.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первый матч без Особенного. Тоттенхэм дома переиграл Саутгемптон

21 апреля прошел поединок 29-го тура Английской Премьер-лиги

  • 21.04.2021 22:19
  • 585 просмотров
  • 1 комментарий
Первый матч без Особенного. Тоттенхэм дома переиграл Саутгемптон
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля прошел матч 29-го тура Английской Премьер-лиги.

Проводя первый матч без Жозе Моуриньо, «Тоттенхэм» дома переиграл «Саутгемптон» (2:1). «Шпорами» руководил и.о. главного тренера Райан Мейсон.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (66), «Лестер» (56), «Челси», «Вест Хэм» (по 55), «Тоттенхэм», «Ливерпуль» (по 53), «Эвертон» (49).

АПЛ. 29-й тур

«Тоттенхэм»  «Саутгемптон»  2:1

Голы: Ингс, 30, Сон Хын Мин, 90 (пен) – Бэйл, 60.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Хейбьерг, Дайер, Ло Сельсо (Ламела, 79), Ндомбеле (Уинкс, 73), Бэйл (Бергвайн, 83), Сон Хын Мин, Лукас Моура.

«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Салису, Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт (Дженепо, 67), Ингс (Диалло, 57), Адамс, Телла (Редмонд, 84).

Предупреждения: Ндомбеле, 43. Дженепо, 87. Дайер, 90+5.
Судья: Кут (Англия).

21 апреля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 21.04.2021 23:01
    0
    Шо то було в 1му таймі,без Х.Кейна не знали що робити,в 2му більш менш непогано.
    Бейла хоч було видно на полі,знову на заміну той Бергвейн 2раза торкнувся мяча і на тому все.
    Тішить одне що ще можуть позмагатись за 4ку *при стечении обстоятельств*в конкурентів.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 21.04.2021 23:01
    0
    Шо то було в 1му таймі,без Х.Кейна не знали що робити,в 2му більш менш непогано.
    Бейла хоч було видно на полі,знову на заміну той Бергвейн 2раза торкнувся мяча і на тому все.
    Тішить одне що ще можуть позмагатись за 4ку *при стечении обстоятельств*в конкурентів.
    Ссылка
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