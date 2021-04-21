Первый матч без Особенного. Тоттенхэм дома переиграл Саутгемптон

21 апреля прошел матч 29-го тура Английской Премьер-лиги.
Проводя первый матч без Жозе Моуриньо, «Тоттенхэм» дома переиграл «Саутгемптон» (2:1). «Шпорами» руководил и.о. главного тренера Райан Мейсон.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (74), «Манчестер Юнайтед» (66), «Лестер» (56), «Челси», «Вест Хэм» (по 55), «Тоттенхэм», «Ливерпуль» (по 53), «Эвертон» (49).
АПЛ. 29-й тур
«Тоттенхэм» – «Саутгемптон» – 2:1
Голы: Ингс, 30, Сон Хын Мин, 90 (пен) – Бэйл, 60.
«Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Хейбьерг, Дайер, Ло Сельсо (Ламела, 79), Ндомбеле (Уинкс, 73), Бэйл (Бергвайн, 83), Сон Хын Мин, Лукас Моура.
«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Салису, Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт (Дженепо, 67), Ингс (Диалло, 57), Адамс, Телла (Редмонд, 84).
Предупреждения: Ндомбеле, 43. Дженепо, 87. Дайер, 90+5.
Судья: Кут (Англия).
21 апреля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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Бейла хоч було видно на полі,знову на заміну той Бергвейн 2раза торкнувся мяча і на тому все.
Тішить одне що ще можуть позмагатись за 4ку *при стечении обстоятельств*в конкурентів.
Бейла хоч було видно на полі,знову на заміну той Бергвейн 2раза торкнувся мяча і на тому все.
Тішить одне що ще можуть позмагатись за 4ку *при стечении обстоятельств*в конкурентів.
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