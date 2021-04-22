В поединке 29-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» дома обыграл «Саутгемптон» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Тоттенхэм» — «Саутгемптон» — 2:1
Голы: Бэйл, 60, Сон Хын Мин, 90, с пенальти — Ингс, 30
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Гарет Бэйл (Тоттенхэм).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Саутгемптон).
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Источник — YouTube
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