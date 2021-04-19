В среду, 21 апреля, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Тоттенхэм» на своем домашнем стадионе примет «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» находятся в эпицентре скандала, поскольку стали одними из основателей Европейской Суперлиги. Они и еще пять английских грандов вместе с топ-клубами Испании и Италии пошли войной против УЕФА и ФИФА, и пока сложно сказать, чем она завершится. Первым пострадавшим оказался Жозе Моуриньо, который был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» вместе со всем тренерским штабом из-за несогласия касательно участия клуба в Суперлиге.

В ближайшее время тренировать первую команду будет Райан Мейсон, который в последнее время был наставником академии «Тоттенхэма». На данный момент «Тоттенхэм» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, а в воскресенье должен сыграть в финале Кубка Английской лиги. Но не исключено, что для «шпор» предстоящий матч может стать последним под эгидой УЕФА, ведь ему грозит исключение из всех турниров.

«Саутгемптон»

Команда Ральфа Хазенхюттля за еврокубковую зону борьбу не ведет, но и зона вылета ей не угрожает. «Святые» являются типичным середняком АПЛ, а потому неудивительно, что в Европейскую Суперлигу их никто не приглашал. Следовательно, и проблем у них нет, можно спокойно доигрывать сезон.

В минувшее воскресенье у «Саутгемптона» был отличный шанс выйти в финал Кубка Англии, однако пройти «Лестер» не удалось. Команда Хазенхюттля потерпела минимальное поражение (0:1). Теперь у них есть возможность провести, вполне вероятно, последний официальный поединок против «Тоттенхэма» и попытаться взять в нем очки.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон, Моура, Хейбьерг, Сиссоко, Ндомбеле, Хын Мин, Бэйл.

«Саутгемптон»: Маккарти – Уолкер-Питерс, Беднарек, Бертранд, Вестергор, Уорд-Праус, Армстронг, Редмонд, Дженепо, Адамс, Ингз.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Тоттенхэм» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.85 по линии Parimatch.

21 апреля, среда