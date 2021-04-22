КАРИКАТУРА ДНЯ. Бензема забрал корону у Роналду

В поединке 31-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» на выезде разгромил «Кадис» со счетом 3:0.

33-летний французский форвард «Реала» Карим Бензема отметился дублем и результативной передачей. Таким образом, на счету Карима стало 102 результативных передачи в 377 матчах Ла Лиги. Бензема опередил экс-игрока «сливочных» Криштиану Роналду по количеству голевых пасов и стал игроком «Реала» с наибольшим количеством ассистов в чемпионате Испании в XXI веке.

«Карим Бензема стал игроком Реала с наибольшим количеством результативных передач в Ла Лиге в этом столетии», — прокомментировал свою новую работу карикатурист Омар Момани.