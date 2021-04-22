Малиновский высказал свою позицию по поводу Европейской Суперлиги

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский высказал свою позицию касательно Европейской Суперлиги, которая просуществовала всего два дня.
«Футбол принадлежит болельщикам, а не владельцам больших клубов. Мне не нравится эта идея, и лично я не знаю никого, кто бы благосклонно относился к этой идее», – сказал Малиновский.
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Источник — Tutto Atalanta
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