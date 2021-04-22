ВИДЕО. Как болельщики из Тернополя поддержали Луческу

После победы над «Агробизнесом» из Волочиска в полуфинале Кубка Украины болельщики тепло поприветствовали главного тренера киевского «Динамо», выкрикивая его фамилию у автобуса, который ждал команду, чтобы отвезти киевлян в аэропорт.



Мирча Луческу поблагодарил их за внимание, помахал рукой, а потом подошел ближе, чтобы раздать желающим автографы и сфотографироваться.



Отметим, что ультрас «Динамо» в концовке встречи скандировали нелицеприятные вещи в адрес наставника киевлян, но зрители на тернопольском стадионе, которые в большинстве были за «Агробизнес», поддержали тренера столичного клуба.