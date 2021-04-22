Сделаем свою Суперлигу. Селтик и Рейджерс намерены войти в АПЛ

Вскоре Английская Премьер-лига может расширить свою географию. Как сообщает английская пресса, в АПЛ намерены вступить шотландские клубы «Селтик» и «Рейнджерс».

Отмечается, что это решение поддержат ФИФА, УЕФА и правительство Великобритании.

Напомним, что 19 апреля была объявлена Европейская Суперлига, куда вошли 12 клубов, среди них шестеро английских. Но Суперлига была остановлена буквально за два дня, столкнувшись с жесткой критикой со стороны ФИФА, УЕФА и болельщиков. Практически все клубы уже заявили о своем выходе из Суперлиги.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что УЕФА предложила английским клубам большие деньги за выход из Суперлиги.