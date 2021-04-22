Сделаем свою Суперлигу. Селтик и Рейджерс намерены войти в АПЛ

Вскоре Английская Премьер-лига может расширить свою географию. Как сообщает английская пресса, в АПЛ намерены вступить шотландские клубы «Селтик» и «Рейнджерс».
Отмечается, что это решение поддержат ФИФА, УЕФА и правительство Великобритании.
Напомним, что 19 апреля была объявлена Европейская Суперлига, куда вошли 12 клубов, среди них шестеро английских. Но Суперлига была остановлена буквально за два дня, столкнувшись с жесткой критикой со стороны ФИФА, УЕФА и болельщиков. Практически все клубы уже заявили о своем выходе из Суперлиги.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что УЕФА предложила английским клубам большие деньги за выход из Суперлиги.
Источник — The Sun
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получат дополнительные инвестиции под новый бизнес-проект, плюс получат положенное бабло от АПЛ. Уверен, что они с голой жопой не полезут на ежа, безусловно усилятся.
У Селтика и Рейнджерс есть кое-что трудно посчитываемое и которое за деньги не купишь. Это традиции, истории, особенная аура болельщицкая. Этого не хватает даже таким монстрам, как МС и Челси. Под это деньги могут пойти при наличии серьезного проекта, коим АПЛ безусловно является. А Шотландия в эпоху современного глобализма - просто болото.
Тут ще інше питання: замість кого їх візьмуть в АПЛ, бо по спортивному принципу потрібно починати з 4 дивізіону...
По идее им надо заходить с низов. Пусть не с 4 дивизиона, а хотя бы с 1-го.
Тут ще інше питання: замість кого їх візьмуть в АПЛ, бо по спортивному принципу потрібно починати з 4 дивізіону...
получат дополнительные инвестиции под новый бизнес-проект, плюс получат положенное бабло от АПЛ. Уверен, что они с голой жопой не полезут на ежа, безусловно усилятся.
У Селтика и Рейнджерс есть кое-что трудно посчитываемое и которое за деньги не купишь. Это традиции, истории, особенная аура болельщицкая. Этого не хватает даже таким монстрам, как МС и Челси. Под это деньги могут пойти при наличии серьезного проекта, коим АПЛ безусловно является. А Шотландия в эпоху современного глобализма - просто болото.
Или уже отменили тот указ?
Лестного мнения они о своих двух клубах, наивно полагая шо им светит в еврокубки как-то попадать через апл
Лестного мнения они о своих двух клубах, наивно полагая шо им светит в еврокубки как-то попадать через апл
Лестного мнения они о своих двух клубах, наивно полагая шо им светит в еврокубки как-то попадать через апл
Лестного мнения они о своих двух клубах, наивно полагая шо им светит в еврокубки как-то попадать через апл
Тут ще інше питання: замість кого їх візьмуть в АПЛ, бо по спортивному принципу потрібно починати з 4 дивізіону...
Лестного мнения они о своих двух клубах, наивно полагая шо им светит в еврокубки как-то попадать через апл
Лестного мнения они о своих двух клубах, наивно полагая шо им светит в еврокубки как-то попадать через апл
Лестного мнения они о своих двух клубах, наивно полагая шо им светит в еврокубки как-то попадать через апл
получат дополнительные инвестиции под новый бизнес-проект, плюс получат положенное бабло от АПЛ. Уверен, что они с голой жопой не полезут на ежа, безусловно усилятся.
У Селтика и Рейнджерс есть кое-что трудно посчитываемое и которое за деньги не купишь. Это традиции, истории, особенная аура болельщицкая. Этого не хватает даже таким монстрам, как МС и Челси. Под это деньги могут пойти при наличии серьезного проекта, коим АПЛ безусловно является. А Шотландия в эпоху современного глобализма - просто болото.
Тут ще інше питання: замість кого їх візьмуть в АПЛ, бо по спортивному принципу потрібно починати з 4 дивізіону...
По идее им надо заходить с низов. Пусть не с 4 дивизиона, а хотя бы с 1-го.
получат дополнительные инвестиции под новый бизнес-проект, плюс получат положенное бабло от АПЛ. Уверен, что они с голой жопой не полезут на ежа, безусловно усилятся.
У Селтика и Рейнджерс есть кое-что трудно посчитываемое и которое за деньги не купишь. Это традиции, истории, особенная аура болельщицкая. Этого не хватает даже таким монстрам, как МС и Челси. Под это деньги могут пойти при наличии серьезного проекта, коим АПЛ безусловно является. А Шотландия в эпоху современного глобализма - просто болото.
Или уже отменили тот указ?
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