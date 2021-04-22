Сделаем свою Суперлигу. Селтик и Рейджерс намерены войти в АПЛ

Английская Премьер-лига может пополниться клубами из Шотландии

  • 22.04.2021 10:34
  • 1725 просмотров
  • 19 комментариев
Сделаем свою Суперлигу. Селтик и Рейджерс намерены войти в АПЛ

Вскоре Английская Премьер-лига может расширить свою географию. Как сообщает английская пресса, в АПЛ намерены вступить шотландские клубы «Селтик» и «Рейнджерс».

Отмечается, что это решение поддержат ФИФА, УЕФА и правительство Великобритании.

Напомним, что 19 апреля была объявлена Европейская Суперлига, куда вошли 12 клубов, среди них шестеро английских. Но Суперлига была остановлена буквально за два дня, столкнувшись с жесткой критикой со стороны ФИФА, УЕФА и болельщиков. Практически все клубы уже заявили о своем выходе из Суперлиги.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что УЕФА предложила английским клубам большие деньги за выход из Суперлиги.

 

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Источник — The Sun

(6 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 22.04.2021 11:40
    0
    sv_2000, 22.04.2021 11:33
    Да не факт.... Идеи не на пустом месте рождаются. Если решат вопрос с АПЛ, то Селтик, Рейнджерс:
    получат дополнительные инвестиции под новый бизнес-проект, плюс получат положенное бабло от АПЛ. Уверен, что они с голой жопой не полезут на ежа, безусловно усилятся.
    У Селтика и Рейнджерс есть кое-что трудно посчитываемое и которое за деньги не купишь. Это традиции, истории, особенная аура болельщицкая. Этого не хватает даже таким монстрам, как МС и Челси. Под это деньги могут пойти при наличии серьезного проекта, коим АПЛ безусловно является. А Шотландия в эпоху современного глобализма - просто болото.
    А что с их Лигой делать без тех двоих?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 22.04.2021 11:39
    0
    Юрій Приходько, 22.04.2021 11:34
    Якщо будуть в АПЛ то і підсилення буде відповідне, гляньте на клуби, що виходять з ЧШ.
    Тут ще інше питання: замість кого їх візьмуть в АПЛ, бо по спортивному принципу потрібно починати з 4 дивізіону...
    Сам задаю себе этот вопрос. Как по мне, это самый сложный момент. Расширить лигу - не вариант, она и так перегружена. Увеличить на сезон количество вылетающих команд? Сомневаюсь, что общественность єто примет с пониманием...
    По идее им надо заходить с низов. Пусть не с 4 дивизиона, а хотя бы с 1-го.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 22.04.2021 11:36
    0
    dd dent, 22.04.2021 11:27
    Какие места займут эти два клуба если селтик нынче ференцам летит? С немалым бюджетом кстати.
    Ну, МС не так давно играл в английском пердиве и летел всяким Чарльтонам и Халл Сити.))) Все течет, все меняется
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 22.04.2021 11:36
    0
    Letifer, 22.04.2021 10:55
    Для Украины это хорошая новость, чемпионат Шотландии опустится до уровня Уэльса
    Я более чем уверен что не всё так просто, и по деталям соглашения - они будут иметь шанс выйти в ЛЧ/ЛЕ разыгрывая какой-нить плей-офф с чисто шотландскими клубами, иначе бы они вряд ли пошли на такое. А как раз за счёт денег АПЛ и уровня соперников эти клубы могут шагнуть на новый уровень условного вестхема - лестера. Так что врядли нашей сборной это принесёт в рейтинге плюссы
    Ссылка
    Юрій Приходько
    online
      Юрій Приходько, 22.04.2021 11:34
    +1
    Якщо будуть в АПЛ то і підсилення буде відповідне, гляньте на клуби, що виходять з ЧШ.
    Тут ще інше питання: замість кого їх візьмуть в АПЛ, бо по спортивному принципу потрібно починати з 4 дивізіону...
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 22.04.2021 11:34
    0
    Швед возвращайся в Селтик - будешь в АПЛ играть
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 22.04.2021 11:33
    0
    dd dent, 22.04.2021 11:22
    Очевидно только что о еврокубках придётся забыть
    Да не факт.... Идеи не на пустом месте рождаются. Если решат вопрос с АПЛ, то Селтик, Рейнджерс:
    получат дополнительные инвестиции под новый бизнес-проект, плюс получат положенное бабло от АПЛ. Уверен, что они с голой жопой не полезут на ежа, безусловно усилятся.
    У Селтика и Рейнджерс есть кое-что трудно посчитываемое и которое за деньги не купишь. Это традиции, истории, особенная аура болельщицкая. Этого не хватает даже таким монстрам, как МС и Челси. Под это деньги могут пойти при наличии серьезного проекта, коим АПЛ безусловно является. А Шотландия в эпоху современного глобализма - просто болото.
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 22.04.2021 11:32
    0
    В свое время английская федерация специальным указом запретила принятие команд из других федераций. Чтобы не было команд типа суонси и кардифа.
    Или уже отменили тот указ?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 22.04.2021 11:28
    +1
    Если Селтик и Рейнджерс уйдут в АПЛ, то за Шотландию можно не переживать как за сборную.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.04.2021 11:27
    0
    sv_2000, 22.04.2021 11:20
    И, кстати, вопрос..... Сколько они зарабатывали на чемпе Шотландии и сколько смогут в АПЛ. Точно, конечно, не скажу, но, рискну предположить, что суммы будут разительно отличаться)) Это если о бабках... А если о спортивной составляющей, то ты, действительно считаешь, что стоит горевать о лиге Европы, ну, по большим праздникам ЛЧ с от силы парой матчей с топовым соперник, если в замен болельщики могут получить каждый год гарантировано МС, МЮ, Ливер, Челси, Тотенхем, Лестер, Арс, Вест Хема, вплоть до Брайтона и Норвича.... Да трибуны в Глазго ломиться будут... Это будет пиршество для болельщиков.
    Какие места займут эти два клуба если селтик нынче ференцам летит? С немалым бюджетом кстати.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.04.2021 11:22
    0
    sv_2000, 22.04.2021 11:20
    И, кстати, вопрос..... Сколько они зарабатывали на чемпе Шотландии и сколько смогут в АПЛ. Точно, конечно, не скажу, но, рискну предположить, что суммы будут разительно отличаться)) Это если о бабках... А если о спортивной составляющей, то ты, действительно считаешь, что стоит горевать о лиге Европы, ну, по большим праздникам ЛЧ с от силы парой матчей с топовым соперник, если в замен болельщики могут получить каждый год гарантировано МС, МЮ, Ливер, Челси, Тотенхем, Лестер, Арс, Вест Хема, вплоть до Брайтона и Норвича.... Да трибуны в Глазго ломиться будут... Это будет пиршество для болельщиков.
    Очевидно только что о еврокубках придётся забыть
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.04.2021 11:21
    0
    Dmytro Solovyov, 22.04.2021 11:17
    Скорее всего они ("боссы" клубов) не сильно и заморачиваться попаданием в еврокубки. Здесь на первый план опять же бабло выходит, поскольку в АПЛ заработают они гораздо больше, чем выступая в еврокубках.
    Ну если опустить этот момент то конечно
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.04.2021 11:20
    0
    sv_2000, 22.04.2021 11:13
    Почему же? Селтик и Рейнджерс - клубы с богатой историей и хорошей фанатской базой. В общем, это хорошие бизнес-проекты. Им самое место в АПЛ. А как оно дальше пойдет у них, жизнь покажет.
    С и зр статуса и прочего да, было бы интересно, а с и зр практики как они пролезут если селтик от венгров даже вылетел, а в апл весь чемп сильные команды я уже не говорю шо та лига шотландская будет представлять себя без двух клубов, все равно шо у нас дк с шахтой убрать
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 22.04.2021 11:20
    +1
    dd dent, 22.04.2021 11:08
    Хм, оно видать заразно?
    Лестного мнения они о своих двух клубах, наивно полагая шо им светит в еврокубки как-то попадать через апл
    И, кстати, вопрос..... Сколько они зарабатывали на чемпе Шотландии и сколько смогут в АПЛ. Точно, конечно, не скажу, но, рискну предположить, что суммы будут разительно отличаться)) Это если о бабках... А если о спортивной составляющей, то ты, действительно считаешь, что стоит горевать о лиге Европы, ну, по большим праздникам ЛЧ с от силы парой матчей с топовым соперник, если в замен болельщики могут получить каждый год гарантировано МС, МЮ, Ливер, Челси, Тотенхем, Лестер, Арс, Вест Хема, вплоть до Брайтона и Норвича.... Да трибуны в Глазго ломиться будут... Это будет пиршество для болельщиков.
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 22.04.2021 11:17
    +1
    dd dent, 22.04.2021 11:08
    Хм, оно видать заразно?
    Лестного мнения они о своих двух клубах, наивно полагая шо им светит в еврокубки как-то попадать через апл
    Скорее всего они ("боссы" клубов) не сильно и заморачиваться попаданием в еврокубки. Здесь на первый план опять же бабло выходит, поскольку в АПЛ заработают они гораздо больше, чем выступая в еврокубках.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 22.04.2021 11:13
    +1
    dd dent, 22.04.2021 11:08
    Хм, оно видать заразно?
    Лестного мнения они о своих двух клубах, наивно полагая шо им светит в еврокубки как-то попадать через апл
    Почему же? Селтик и Рейнджерс - клубы с богатой историей и хорошей фанатской базой. В общем, это хорошие бизнес-проекты. Им самое место в АПЛ. А как оно дальше пойдет у них, жизнь покажет.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.04.2021 11:08
    -1
    Хм, оно видать заразно?
    Лестного мнения они о своих двух клубах, наивно полагая шо им светит в еврокубки как-то попадать через апл
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 22.04.2021 10:55
    +2
    Для Украины это хорошая новость, чемпионат Шотландии опустится до уровня Уэльса
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 22.04.2021 10:53
    +1
    Жаль. Больше мы не увидим шотландцев в еврокубках...
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 22.04.2021 10:55
    +2
    Для Украины это хорошая новость, чемпионат Шотландии опустится до уровня Уэльса
    Ссылка
    Юрій Приходько
    online
      Юрій Приходько, 22.04.2021 11:34
    +1
    Якщо будуть в АПЛ то і підсилення буде відповідне, гляньте на клуби, що виходять з ЧШ.
    Тут ще інше питання: замість кого їх візьмуть в АПЛ, бо по спортивному принципу потрібно починати з 4 дивізіону...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 22.04.2021 11:28
    +1
    Если Селтик и Рейнджерс уйдут в АПЛ, то за Шотландию можно не переживать как за сборную.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 22.04.2021 11:20
    +1
    dd dent, 22.04.2021 11:08
    Хм, оно видать заразно?
    Лестного мнения они о своих двух клубах, наивно полагая шо им светит в еврокубки как-то попадать через апл
    И, кстати, вопрос..... Сколько они зарабатывали на чемпе Шотландии и сколько смогут в АПЛ. Точно, конечно, не скажу, но, рискну предположить, что суммы будут разительно отличаться)) Это если о бабках... А если о спортивной составляющей, то ты, действительно считаешь, что стоит горевать о лиге Европы, ну, по большим праздникам ЛЧ с от силы парой матчей с топовым соперник, если в замен болельщики могут получить каждый год гарантировано МС, МЮ, Ливер, Челси, Тотенхем, Лестер, Арс, Вест Хема, вплоть до Брайтона и Норвича.... Да трибуны в Глазго ломиться будут... Это будет пиршество для болельщиков.
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 22.04.2021 11:17
    +1
    dd dent, 22.04.2021 11:08
    Хм, оно видать заразно?
    Лестного мнения они о своих двух клубах, наивно полагая шо им светит в еврокубки как-то попадать через апл
    Скорее всего они ("боссы" клубов) не сильно и заморачиваться попаданием в еврокубки. Здесь на первый план опять же бабло выходит, поскольку в АПЛ заработают они гораздо больше, чем выступая в еврокубках.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 22.04.2021 11:13
    +1
    dd dent, 22.04.2021 11:08
    Хм, оно видать заразно?
    Лестного мнения они о своих двух клубах, наивно полагая шо им светит в еврокубки как-то попадать через апл
    Почему же? Селтик и Рейнджерс - клубы с богатой историей и хорошей фанатской базой. В общем, это хорошие бизнес-проекты. Им самое место в АПЛ. А как оно дальше пойдет у них, жизнь покажет.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 22.04.2021 10:53
    +1
    Жаль. Больше мы не увидим шотландцев в еврокубках...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.04.2021 11:40
    0
    sv_2000, 22.04.2021 11:33
    Да не факт.... Идеи не на пустом месте рождаются. Если решат вопрос с АПЛ, то Селтик, Рейнджерс:
    получат дополнительные инвестиции под новый бизнес-проект, плюс получат положенное бабло от АПЛ. Уверен, что они с голой жопой не полезут на ежа, безусловно усилятся.
    У Селтика и Рейнджерс есть кое-что трудно посчитываемое и которое за деньги не купишь. Это традиции, истории, особенная аура болельщицкая. Этого не хватает даже таким монстрам, как МС и Челси. Под это деньги могут пойти при наличии серьезного проекта, коим АПЛ безусловно является. А Шотландия в эпоху современного глобализма - просто болото.
    А что с их Лигой делать без тех двоих?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 22.04.2021 11:39
    0
    Юрій Приходько, 22.04.2021 11:34
    Якщо будуть в АПЛ то і підсилення буде відповідне, гляньте на клуби, що виходять з ЧШ.
    Тут ще інше питання: замість кого їх візьмуть в АПЛ, бо по спортивному принципу потрібно починати з 4 дивізіону...
    Сам задаю себе этот вопрос. Как по мне, это самый сложный момент. Расширить лигу - не вариант, она и так перегружена. Увеличить на сезон количество вылетающих команд? Сомневаюсь, что общественность єто примет с пониманием...
    По идее им надо заходить с низов. Пусть не с 4 дивизиона, а хотя бы с 1-го.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 22.04.2021 11:36
    0
    dd dent, 22.04.2021 11:27
    Какие места займут эти два клуба если селтик нынче ференцам летит? С немалым бюджетом кстати.
    Ну, МС не так давно играл в английском пердиве и летел всяким Чарльтонам и Халл Сити.))) Все течет, все меняется
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 22.04.2021 11:36
    0
    Letifer, 22.04.2021 10:55
    Для Украины это хорошая новость, чемпионат Шотландии опустится до уровня Уэльса
    Я более чем уверен что не всё так просто, и по деталям соглашения - они будут иметь шанс выйти в ЛЧ/ЛЕ разыгрывая какой-нить плей-офф с чисто шотландскими клубами, иначе бы они вряд ли пошли на такое. А как раз за счёт денег АПЛ и уровня соперников эти клубы могут шагнуть на новый уровень условного вестхема - лестера. Так что врядли нашей сборной это принесёт в рейтинге плюссы
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 22.04.2021 11:34
    0
    Швед возвращайся в Селтик - будешь в АПЛ играть
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 22.04.2021 11:33
    0
    dd dent, 22.04.2021 11:22
    Очевидно только что о еврокубках придётся забыть
    Да не факт.... Идеи не на пустом месте рождаются. Если решат вопрос с АПЛ, то Селтик, Рейнджерс:
    получат дополнительные инвестиции под новый бизнес-проект, плюс получат положенное бабло от АПЛ. Уверен, что они с голой жопой не полезут на ежа, безусловно усилятся.
    У Селтика и Рейнджерс есть кое-что трудно посчитываемое и которое за деньги не купишь. Это традиции, истории, особенная аура болельщицкая. Этого не хватает даже таким монстрам, как МС и Челси. Под это деньги могут пойти при наличии серьезного проекта, коим АПЛ безусловно является. А Шотландия в эпоху современного глобализма - просто болото.
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 22.04.2021 11:32
    0
    В свое время английская федерация специальным указом запретила принятие команд из других федераций. Чтобы не было команд типа суонси и кардифа.
    Или уже отменили тот указ?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.04.2021 11:27
    0
    sv_2000, 22.04.2021 11:20
    И, кстати, вопрос..... Сколько они зарабатывали на чемпе Шотландии и сколько смогут в АПЛ. Точно, конечно, не скажу, но, рискну предположить, что суммы будут разительно отличаться)) Это если о бабках... А если о спортивной составляющей, то ты, действительно считаешь, что стоит горевать о лиге Европы, ну, по большим праздникам ЛЧ с от силы парой матчей с топовым соперник, если в замен болельщики могут получить каждый год гарантировано МС, МЮ, Ливер, Челси, Тотенхем, Лестер, Арс, Вест Хема, вплоть до Брайтона и Норвича.... Да трибуны в Глазго ломиться будут... Это будет пиршество для болельщиков.
    Какие места займут эти два клуба если селтик нынче ференцам летит? С немалым бюджетом кстати.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.04.2021 11:22
    0
    sv_2000, 22.04.2021 11:20
    И, кстати, вопрос..... Сколько они зарабатывали на чемпе Шотландии и сколько смогут в АПЛ. Точно, конечно, не скажу, но, рискну предположить, что суммы будут разительно отличаться)) Это если о бабках... А если о спортивной составляющей, то ты, действительно считаешь, что стоит горевать о лиге Европы, ну, по большим праздникам ЛЧ с от силы парой матчей с топовым соперник, если в замен болельщики могут получить каждый год гарантировано МС, МЮ, Ливер, Челси, Тотенхем, Лестер, Арс, Вест Хема, вплоть до Брайтона и Норвича.... Да трибуны в Глазго ломиться будут... Это будет пиршество для болельщиков.
    Очевидно только что о еврокубках придётся забыть
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.04.2021 11:21
    0
    Dmytro Solovyov, 22.04.2021 11:17
    Скорее всего они ("боссы" клубов) не сильно и заморачиваться попаданием в еврокубки. Здесь на первый план опять же бабло выходит, поскольку в АПЛ заработают они гораздо больше, чем выступая в еврокубках.
    Ну если опустить этот момент то конечно
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.04.2021 11:20
    0
    sv_2000, 22.04.2021 11:13
    Почему же? Селтик и Рейнджерс - клубы с богатой историей и хорошей фанатской базой. В общем, это хорошие бизнес-проекты. Им самое место в АПЛ. А как оно дальше пойдет у них, жизнь покажет.
    С и зр статуса и прочего да, было бы интересно, а с и зр практики как они пролезут если селтик от венгров даже вылетел, а в апл весь чемп сильные команды я уже не говорю шо та лига шотландская будет представлять себя без двух клубов, все равно шо у нас дк с шахтой убрать
    Ссылка
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