КОНТЕ: «Ситуация с Суперлигой показала, что в УЕФА тоже должны задуматься»

Наставник «Интера» ожидает перемен в футболе

  • 22.04.2021 10:54
  • 472 просмотра
  • 3 комментария
КОНТЕ: «Ситуация с Суперлигой показала, что в УЕФА тоже должны задуматься»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о Европейской Суперлиге, которая была приостановлена 21 апреля.

«Мы слышали все эти новости. Как спортсмен, я считаю, что мы никогда не должны забывать о традициях. Это история, и ее следует уважать.

Но все, что произошло, говорит о том, что в УЕФА тоже должны задуматься. Они организуют турниры, забирают все права себе и предоставляют лишь минимальную их часть командам, которые принимают участие в этих соревнованиях.

Игроки выжаты как лимоны этим насыщенным графиком и очень мало с этого получают. Так что организациям необходимо подумать о более соответствующем вознаграждении, потому что клубы инвестируют в тренеров и игроков, и поэтому засуживают часть доходов, которые они помогают генерировать.

Если 70 процентов дохода от прав вы оставляете себе, раздавая другим оставшиеся 30, это не совсем справедливо. Я считаю, что это необходимо пересмотреть», - сказал Конте.

Ранее УЕФА раскритиковал главный тренер «Барселоны» Рональд Куман.

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Источник — Football-Italia

(1 голос)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 22.04.2021 11:41
    0
    В последние время столько критики на сепарлигу, УЕФА,ФИФА,обещания англ клубам, что эта футбольная Европа начала напоминать мне проблемы в Украине.
    Может нам стоить дать им денег ( хотя бы в гривнах ) на борьбу с коррупцией ?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 22.04.2021 11:11
    -2
    "золотые" слова!
    Ссылка
    DIBUA
    online
      DIBUA, 22.04.2021 11:05
    +2
    Ну так. Гравці, яких тренує Конте дуже мало отримують.
    Попри всю корумпованість від ФІФА/УЕФА частина грошей іще іде на дитячий футбол та іще й жіночий.
    Ссылка
    DIBUA
    online
      DIBUA, 22.04.2021 11:05
    +2
    Ну так. Гравці, яких тренує Конте дуже мало отримують.
    Попри всю корумпованість від ФІФА/УЕФА частина грошей іще іде на дитячий футбол та іще й жіночий.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 22.04.2021 11:41
    0
    В последние время столько критики на сепарлигу, УЕФА,ФИФА,обещания англ клубам, что эта футбольная Европа начала напоминать мне проблемы в Украине.
    Может нам стоить дать им денег ( хотя бы в гривнах ) на борьбу с коррупцией ?
    Ссылка
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