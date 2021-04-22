КОНТЕ: «Ситуация с Суперлигой показала, что в УЕФА тоже должны задуматься»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о Европейской Суперлиге, которая была приостановлена 21 апреля.
«Мы слышали все эти новости. Как спортсмен, я считаю, что мы никогда не должны забывать о традициях. Это история, и ее следует уважать.
Но все, что произошло, говорит о том, что в УЕФА тоже должны задуматься. Они организуют турниры, забирают все права себе и предоставляют лишь минимальную их часть командам, которые принимают участие в этих соревнованиях.
Игроки выжаты как лимоны этим насыщенным графиком и очень мало с этого получают. Так что организациям необходимо подумать о более соответствующем вознаграждении, потому что клубы инвестируют в тренеров и игроков, и поэтому засуживают часть доходов, которые они помогают генерировать.
Если 70 процентов дохода от прав вы оставляете себе, раздавая другим оставшиеся 30, это не совсем справедливо. Я считаю, что это необходимо пересмотреть», - сказал Конте.
Ранее УЕФА раскритиковал главный тренер «Барселоны» Рональд Куман.
Источник — Football-Italia
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Может нам стоить дать им денег ( хотя бы в гривнах ) на борьбу с коррупцией ?
Попри всю корумпованість від ФІФА/УЕФА частина грошей іще іде на дитячий футбол та іще й жіночий.
Попри всю корумпованість від ФІФА/УЕФА частина грошей іще іде на дитячий футбол та іще й жіночий.
Может нам стоить дать им денег ( хотя бы в гривнах ) на борьбу с коррупцией ?
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