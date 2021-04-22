ФОТО. Де Пена встретился с Тайсоном

29-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена встретился с 33-летним бразильским полузащитником Тайсоном, который недавно разорвал контракт с донецким «Шахтером».

«Мы желаем вам всего наилучшего на новом этапе! Спасибо за совместные воспоминания! Хорошего возвращения домой, друзья! Мы будем скучать по вам!», — прокомментировал де Пена встречу двумя семьями.

Тайсон продолжит карьеру в бразильском «Интернасьонале».

Де Пена пропустил матч 1/2 финала Кубка Украины с «Агробизнесом» (3:0) из-за травмы.