ФОТО. Де Пена встретился с Тайсоном

Уругвайский вингер «Динамо» пожелал экс-футболисту «Шахтера» успехов на новом этапе карьеры

  • 22.04.2021 04:48
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ФОТО. Де Пена встретился с Тайсоном
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена встретился с 33-летним бразильским полузащитником Тайсоном, который недавно разорвал контракт с донецким «Шахтером».

«Мы желаем вам всего наилучшего на новом этапе! Спасибо за совместные воспоминания! Хорошего возвращения домой, друзья! Мы будем скучать по вам!», — прокомментировал де Пена встречу двумя семьями.

Тайсон продолжит карьеру в бразильском «Интернасьонале».

Де Пена пропустил матч 1/2 финала Кубка Украины с «Агробизнесом» (3:0) из-за травмы.

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Источник — Instagram

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