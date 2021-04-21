Определились финалисты Кубка Украины. Матч состоится 13 мая

В полуфиналах Кубка Украины «Динамо» обыграло «Агробизнес» со счетом 3:0, а «Заря» оказалась сильнее «Александрии» в серии пенальти.
«Динамо» и «Заря» сыграют 13 мая в Тернополе. Эта игра станет последней в украинском клубном футбольном сезоне 2020/21.
Для киевлян это 18-й финал Кубка Украины. «Заря» второй раз вышла в финал.
Чемпионат и Кубок завершатся раньше, чтобы сборная Украины имела больше времени на подготовку к Евро-2020.
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Источник — Sport.ua
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