Определились финалисты Кубка Украины. Матч состоится 13 мая

В полуфиналах Кубка Украины «Динамо» обыграло «Агробизнес» со счетом 3:0, а «Заря» оказалась сильнее «Александрии» в серии пенальти.

«Динамо» и «Заря» сыграют 13 мая в Тернополе. Эта игра станет последней в украинском клубном футбольном сезоне 2020/21.

Для киевлян это 18-й финал Кубка Украины. «Заря» второй раз вышла в финал.

Чемпионат и Кубок завершатся раньше, чтобы сборная Украины имела больше времени на подготовку к Евро-2020.