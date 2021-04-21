Определились финалисты Кубка Украины. Матч состоится 13 мая

Финальный поединок за Кубок Украины пройдет в Тернополе

  • 21.04.2021 21:19
  • 2860 просмотров
  • 14 комментариев
Определились финалисты Кубка Украины. Матч состоится 13 мая
© zarya-lugansk.com

В полуфиналах Кубка Украины «Динамо» обыграло «Агробизнес» со счетом 3:0, а «Заря» оказалась сильнее «Александрии» в серии пенальти.

«Динамо» и «Заря» сыграют 13 мая в Тернополе. Эта игра станет последней в украинском клубном футбольном сезоне 2020/21.

Для киевлян это 18-й финал Кубка Украины. «Заря» второй раз вышла в финал.

Чемпионат и Кубок завершатся раньше, чтобы сборная Украины имела больше времени на подготовку к Евро-2020.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Sunrise
    online
      Sunrise, 21.04.2021 21:40
    0
    Где и когда брать билеты? Я хочу это видеть)
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 21.04.2021 21:38
    0
    Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:28
    Чим цікавіший - стопроцентною передбачуваністю результату? Олександрія хоча б бій дала, а Зоря ... як завжди у принципових матчах
    и что из-за этого в полуфинале уничтожать Зарю?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.04.2021 21:35
    +1
    Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:31
    Ідіотизм? Ти за свої слова відповідаєш? 13 травня увечері сам побачиш, як Зоря без варіантів програє ДК в фіналі.
    Нынешнее Динамо выиграет у любого в этой стране. Сопли подбери, надо было побеждать Агробизнес.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:31
    -1
    Sentinel, 21.04.2021 21:28
    Не тиражируй свой идиотизм на всех ветках. Типа Александрия без судей что-то может
    Ідіотизм? Ти за свої слова відповідаєш? 13 травня увечері сам побачиш, як Зоря без варіантів програє ДК в фіналі.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 21.04.2021 21:29
    +1
    Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:26
    Сьогодні сезон можна вважати закінченим. Динамівців вітати з Кубком України та чемпіонством, ШД - зі сріблом, Зорю з бронзою та медальками фіналістів КУ.
    Чому так категорично? Зоря побореться за кубок.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:28
    -2
    Аа Бб, 21.04.2021 21:24
    Для нейтрального болельщика финал Динамо - Заря поинтересней, чем Динамо - Александрия.
    Чим цікавіший - стопроцентною передбачуваністю результату? Олександрія хоча б бій дала, а Зоря ... як завжди у принципових матчах
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.04.2021 21:28
    0
    Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:26
    Сьогодні сезон можна вважати закінченим. Динамівців вітати з Кубком України та чемпіонством, ШД - зі сріблом, Зорю з бронзою та медальками фіналістів КУ.
    Не тиражируй свой идиотизм на всех ветках. Типа Александрия без судей что-то может
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 21.04.2021 21:28
    +3
    Що і треба було довести: в фіналі КУ зустрінуться дві найкращі команди УПЛ.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 21.04.2021 21:27
    +1
    Хоть нормальный финал будет
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 21.04.2021 21:26
    +2
    Александрия конечно теперь для меня будет командой с душком, а Вацко - молодец!
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:26
    +1
    Сьогодні сезон можна вважати закінченим. Динамівців вітати з Кубком України та чемпіонством, ШД - зі сріблом, Зорю з бронзою та медальками фіналістів КУ.
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 21.04.2021 21:24
    +5
    Для нейтрального болельщика финал Динамо - Заря поинтересней, чем Динамо - Александрия.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.04.2021 21:23
    0
    Зарю явно пытались засудить- павелко с итальянцами-на нары
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.04.2021 21:22
    0
    Болел проти ШАРАНА!!!
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 21.04.2021 21:24
    +5
    Для нейтрального болельщика финал Динамо - Заря поинтересней, чем Динамо - Александрия.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 21.04.2021 21:28
    +3
    Що і треба було довести: в фіналі КУ зустрінуться дві найкращі команди УПЛ.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 21.04.2021 21:26
    +2
    Александрия конечно теперь для меня будет командой с душком, а Вацко - молодец!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.04.2021 21:35
    +1
    Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:31
    Ідіотизм? Ти за свої слова відповідаєш? 13 травня увечері сам побачиш, як Зоря без варіантів програє ДК в фіналі.
    Нынешнее Динамо выиграет у любого в этой стране. Сопли подбери, надо было побеждать Агробизнес.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 21.04.2021 21:29
    +1
    Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:26
    Сьогодні сезон можна вважати закінченим. Динамівців вітати з Кубком України та чемпіонством, ШД - зі сріблом, Зорю з бронзою та медальками фіналістів КУ.
    Чому так категорично? Зоря побореться за кубок.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 21.04.2021 21:27
    +1
    Хоть нормальный финал будет
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:26
    +1
    Сьогодні сезон можна вважати закінченим. Динамівців вітати з Кубком України та чемпіонством, ШД - зі сріблом, Зорю з бронзою та медальками фіналістів КУ.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 21.04.2021 21:40
    0
    Где и когда брать билеты? Я хочу это видеть)
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 21.04.2021 21:38
    0
    Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:28
    Чим цікавіший - стопроцентною передбачуваністю результату? Олександрія хоча б бій дала, а Зоря ... як завжди у принципових матчах
    и что из-за этого в полуфинале уничтожать Зарю?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.04.2021 21:28
    0
    Володимир Ляшенко, 21.04.2021 21:26
    Сьогодні сезон можна вважати закінченим. Динамівців вітати з Кубком України та чемпіонством, ШД - зі сріблом, Зорю з бронзою та медальками фіналістів КУ.
    Не тиражируй свой идиотизм на всех ветках. Типа Александрия без судей что-то может
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.04.2021 21:23
    0
    Зарю явно пытались засудить- павелко с итальянцами-на нары
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 21.04.2021 21:22
    0
    Болел проти ШАРАНА!!!
    Ссылка
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