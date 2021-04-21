Виталий МИКОЛЕНКО: «Те, кто освистывал Луческу, мне не интересны»

Футболист «Динамо» поделился мнением о конфликте ультрас с наставником киевской команды

  • 21.04.2021 19:57
  • 1484 просмотра
  • 1 комментарий
Виталий МИКОЛЕНКО: «Те, кто освистывал Луческу, мне не интересны»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко (справа)

21-летний украинский защитник «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал конфликт ультрас киевского клуба с главным тренером команды Мирчей Луческу после победы «Динамо» над «Агробизнесом» (3:0) в полуфинале Кубка Украины.

«Людям, которые поддерживали тренера, спасибо большое. Очень рады играть при поддержке болельщиков, а те, которые освистывали, лично мне они не интересны», — сказал Миколенко в эфире канала «Футбол 1».

Миколенко вышел в стартовом составе «Динамо» и провел полный матч.

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Источник — Динамомания

(4 голоса)

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Комментарии
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 21.04.2021 20:11
    +2
    Так потрібно щоб заявила вся команда і керівництво!!! То не вболівальники а гопніки!
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 21.04.2021 20:11
    +2
    Так потрібно щоб заявила вся команда і керівництво!!! То не вболівальники а гопніки!
    Ссылка
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