Виталий МИКОЛЕНКО: «Те, кто освистывал Луческу, мне не интересны»

21-летний украинский защитник «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал конфликт ультрас киевского клуба с главным тренером команды Мирчей Луческу после победы «Динамо» над «Агробизнесом» (3:0) в полуфинале Кубка Украины.

«Людям, которые поддерживали тренера, спасибо большое. Очень рады играть при поддержке болельщиков, а те, которые освистывали, лично мне они не интересны», — сказал Миколенко в эфире канала «Футбол 1».

Миколенко вышел в стартовом составе «Динамо» и провел полный матч.