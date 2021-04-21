Виталий МИКОЛЕНКО: «Те, кто освистывал Луческу, мне не интересны»

21-летний украинский защитник «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал конфликт ультрас киевского клуба с главным тренером команды Мирчей Луческу после победы «Динамо» над «Агробизнесом» (3:0) в полуфинале Кубка Украины.
«Людям, которые поддерживали тренера, спасибо большое. Очень рады играть при поддержке болельщиков, а те, которые освистывали, лично мне они не интересны», — сказал Миколенко в эфире канала «Футбол 1».
Миколенко вышел в стартовом составе «Динамо» и провел полный матч.
Источник — Динамомания
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