Рома – Аталанта. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 32-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Аталанта».

«В Серии А в течение месяца «волки» очень серьезно забуксовали. Римляне проиграли «Парме», «Наполи» и «Торино». Также они сыграли вничью 2:2 с «Сассуоло» и выиграли у «Болоньи» (1:0). «Рома» идет только седьмой в Серии А и возможна реальная смена главного тренера Фонсеки.

Зато «Аталанта» Гасперини на всех парах летит в Лигу чемпионов, выиграв девять из десяти предыдущих матчей Серии А. 8-го марта бергамаски уступили уже, считай, чемпиону «Интеру». Накануне выезда в Рим с помощью гола Руслана Малиновского «Аталантой» был повержен «Юве» (1:0). Бергамаски имеют реальный шанс завершить сезон Серии А на втором месте вслед за «Интером». «Аталанта» забивает почти в каждом поединке и является самой результативной командой Серии А. Они забили уже 72 мяча, у «Ромы», на всякий случай, только 55. Кстати «Аталанта» меньше «Ромы» пропустила (38 против 47) Сейчас у команды из Бергамо отличный психологический фон. 19-го мая «Аталанта» сыграет в финале Кубка Италии с «Ювентусом». 23-го мая бергамаски сыграют с «Миланом» в матче, который может им позволить стать вторыми в чемпионате Италии.

Шансы команды Гасперини я оцениваю выше. «Рома» может рассчитывать на Мхитаряна, который восстановился от травмы. «Рома» - амбициозная, серьезная команда, но надо быть объективными: сегодняшней «Аталанте» очень сложно противостоять. Отмечу такой момент: у римлян в связи с двухматчевым противостоянием Лиги Европы с МЮ получается сверхнапряженный график. За 50 дней с 3-го апреля они сыграют 14 матчей (4 из них Лига Европы)! «Джаллоросси» каждые три дня играют. Для этого надо иметь два состава. Но двух равноценных составов у «Ромы» нет, хотя есть футболисты очень хорошего уровня. Но выдержать такой график – это непростое испытание. Да, это спорт, но я где-то вижу больше перспектив у «Аталанты» и склоняюсь к победе команды из Бергамо. У них сильный атакующий потенциал и прекрасный настрой. Они свежее и агрессивнее. Бергамаски не остановятся, они будут штамповать победы и дальше», - сказал Грозный.

Матч «Рома» – «Аталанта» состоится 22-го апреля. Начало встречи в 19:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.