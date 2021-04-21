Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Тайсона в Харькове любят и с радостью примут»

Александр Ярославский, который занялся возрождением «Металлиста» ответил на то, вернется ли бразильский хавбек Тайсон в харьковский клуб.
Ранее сообщалось, что Тайсон пообещал завершить карьеру в «Металлисте».
«Тайсон – це окраса всього українського футболу. Всі казали, що Тайсон ніби їде по полю на моторолері. Таких гравців в українському футболі одиниці. Він достойно відіграв, заробив багато трофеїв та повернувся на батьківщину.
Якщо Тайсон приїде і буде бігати з такою ж швидкістю, як зараз, то чому б і ні? Його в Харкові люблять, чекають та з радістю приймуть!
Кого хочу бачити у складі команди? Я хочу бачити тих, хто допоможе нам виграти Лігу Європи та проходити як можна вище у Лізі Чемпіонів», - сказав Ярославський..
Источник — Факты
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