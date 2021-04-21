Аньелли опроверг уход из Ювентуса

Сегодня ночью во многих СМИ появилась информация о том, что после провала идеи создания Суперлиги президент «Ювентуса» Андреа Аньелли покинет свой пост.

Сначала эту информацию опровергли в «Ювентусе», теперь же это сделал и сам Аньелли:

«Я не покидаю клуб. Кто утверждает обратное, приносит мне удачу».