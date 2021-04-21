Аньелли опроверг уход из Ювентуса

Президент клуба останется на своей должности

  • 21.04.2021 10:22
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Аньелли опроверг уход из Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Аньелли

Сегодня ночью во многих СМИ появилась информация о том, что после провала идеи создания Суперлиги президент «Ювентуса» Андреа Аньелли покинет свой пост.

Сначала эту информацию опровергли в «Ювентусе», теперь же это сделал и сам Аньелли:

«Я не покидаю клуб. Кто утверждает обратное, приносит мне удачу».

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Источник — La Repubblica

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