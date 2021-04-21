Жерар ПИКЕ: «Футбол принадлежит болельщикам»

Защитник «Барселоны» - о развале Суперлиги

  • 21.04.2021 09:40
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Жерар ПИКЕ: «Футбол принадлежит болельщикам»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в своем Твиттере прокомментировал провал идеи создания Суперлиги:

«Футбол принадлежит фанатам. Сегодня больше, чем когда-либо», - написал Пике.

Вчера СМИ сообщали о том, что «Барселона» приняла решение выйти из Суперлиги. Официального заявления от клуба по этому поводу еще нет, но, скорее всего, оно появится уже сегодня.

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Источник — Twitter

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