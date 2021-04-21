Жерар ПИКЕ: «Футбол принадлежит болельщикам»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в своем Твиттере прокомментировал провал идеи создания Суперлиги:

Football belongs to the fans. Today more than ever. — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 20, 2021

«Футбол принадлежит фанатам. Сегодня больше, чем когда-либо», - написал Пике.

Вчера СМИ сообщали о том, что «Барселона» приняла решение выйти из Суперлиги. Официального заявления от клуба по этому поводу еще нет, но, скорее всего, оно появится уже сегодня.