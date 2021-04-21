Жерар ПИКЕ: «Футбол принадлежит болельщикам»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в своем Твиттере прокомментировал провал идеи создания Суперлиги:
Football belongs to the fans. Today more than ever.— Gerard Piqué (@3gerardpique) April 20, 2021
«Футбол принадлежит фанатам. Сегодня больше, чем когда-либо», - написал Пике.
Вчера СМИ сообщали о том, что «Барселона» приняла решение выйти из Суперлиги. Официального заявления от клуба по этому поводу еще нет, но, скорее всего, оно появится уже сегодня.
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Источник — Twitter
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