Арсен ВЕНГЕР: «Не удивлен, что Суперлиги надолго не хватило»

Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал приостановку проекта Суперлиги:

«Я не удивлен, что ее надолго не хватило. Я изначально не верил в этот проект. Он игнорировал базовые принципы спортивной конкуренции.

Если игнорировать такие вещи, то можно развалить национальные чемпионаты, а фанаты такое ни за что не примут».