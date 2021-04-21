Арсен ВЕНГЕР: «Не удивлен, что Суперлиги надолго не хватило»

Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал приостановку проекта Суперлиги:
«Я не удивлен, что ее надолго не хватило. Я изначально не верил в этот проект. Он игнорировал базовые принципы спортивной конкуренции.
Если игнорировать такие вещи, то можно развалить национальные чемпионаты, а фанаты такое ни за что не примут».
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Источник — Beinsports.com
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