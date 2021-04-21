Арсен ВЕНГЕР: «Не удивлен, что Суперлиги надолго не хватило»

Экс-тренер «Арсенала» - о развале новосозданного турнира

  • 21.04.2021 09:27
  • 609 просмотров
  • 1 комментарий
Арсен ВЕНГЕР: «Не удивлен, что Суперлиги надолго не хватило»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал приостановку проекта Суперлиги:

«Я не удивлен, что ее надолго не хватило. Я изначально не верил в этот проект. Он игнорировал базовые принципы спортивной конкуренции.

Если игнорировать такие вещи, то можно развалить национальные чемпионаты, а фанаты такое ни за что не примут».

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Источник — Beinsports.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.04.2021 09:36
    0
    На фанатов им класть с высокой горы. Цель была прокредитоваться (в очередной раз) в банке на 23 года под залог телетрансляций в Азию и США громких вывесок, которые заработаны в турнирах под эгидой УЕФА. Чистая афера с ожидаемым финалом.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.04.2021 09:36
    0
    На фанатов им класть с высокой горы. Цель была прокредитоваться (в очередной раз) в банке на 23 года под залог телетрансляций в Азию и США громких вывесок, которые заработаны в турнирах под эгидой УЕФА. Чистая афера с ожидаемым финалом.
    Ссылка
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