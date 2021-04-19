Арсен ВЕНГЕР: «Идея создания Европейской Суперлиги далеко не продвинется»

Экс-наставник лондонского «Арсенала», а ныне руководитель отдела по глобальному развитию футбола ФИФА Арсен Венгер поделился мнением о создании Европейской Суперлиги.

«Это плохая идея. Футбол должен оставаться единым. Это основано на спортивных качествах и уважении к истории. Я уверен, что эта идея далеко не продвинется», - сказал Венгер.

Напомним, три топ-клуба АПЛ уже покинули Ассоциацию европейских клубов из-за Суперлиги.

Ранее сообщалось, что клубы-основатели Европейской Суперлиги решили судиться с ФИФА и УЕФА, поскольку им угрожают серьезными санкциями.