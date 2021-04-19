Арсен ВЕНГЕР: «Идея создания Европейской Суперлиги далеко не продвинется»

Известный тренер раскритиковал создание нового турнира

  • 19.04.2021 16:57
  • 2345 просмотров
  • 3 комментария
Арсен ВЕНГЕР: «Идея создания Европейской Суперлиги далеко не продвинется»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Экс-наставник лондонского «Арсенала», а ныне руководитель отдела по глобальному развитию футбола ФИФА Арсен Венгер поделился мнением о создании Европейской Суперлиги.

«Это плохая идея. Футбол должен оставаться единым. Это основано на спортивных качествах и уважении к истории. Я уверен, что эта идея далеко не продвинется», - сказал Венгер.

Напомним, три топ-клуба АПЛ уже покинули Ассоциацию европейских клубов из-за Суперлиги.

Ранее сообщалось, что клубы-основатели Европейской Суперлиги решили судиться с ФИФА и УЕФА, поскольку им угрожают серьезными санкциями.

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Источник — talkSPORT

(8 голосов)

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Комментарии
    Shakhtar_Kyiv
    online
      Shakhtar_Kyiv, 19.04.2021 17:16
    +2
    Viktor Krichevskii, 19.04.2021 17:11
    Не хотят ломать своих дорогих играков об дешевьіе командьі-логично....Типа Шахта-Ингулец...нахрена Шахте мучаться...Ингульцу праздник...обороняться всю игру...а Шахта смотрит что б при обороне никто в ноги не кинулся шипами вперед...+ Конечно комерческая составляющая
    То поламають об дорогих.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 19.04.2021 17:11
    -1
    Не хотят ломать своих дорогих играков об дешевьіе командьі-логично....Типа Шахта-Ингулец...нахрена Шахте мучаться...Ингульцу праздник...обороняться всю игру...а Шахта смотрит что б при обороне никто в ноги не кинулся шипами вперед...+ Конечно комерческая составляющая
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 17:01
    +6
    Мы богатые на вас дожили бедных.
    Но вы бедные смотрите нашу Суперлигу пожалуйста.
    Как то так
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 17:01
    +6
    Мы богатые на вас дожили бедных.
    Но вы бедные смотрите нашу Суперлигу пожалуйста.
    Как то так
    Ссылка
    Shakhtar_Kyiv
    online
      Shakhtar_Kyiv, 19.04.2021 17:16
    +2
    Viktor Krichevskii, 19.04.2021 17:11
    Не хотят ломать своих дорогих играков об дешевьіе командьі-логично....Типа Шахта-Ингулец...нахрена Шахте мучаться...Ингульцу праздник...обороняться всю игру...а Шахта смотрит что б при обороне никто в ноги не кинулся шипами вперед...+ Конечно комерческая составляющая
    То поламають об дорогих.
    Ссылка
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