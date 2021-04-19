Три топ-клуба АПЛ покинули Ассоциацию европейских клубов из-за Суперлиги

Сразу три английских топ-клуба покинули Ассоциацию европейских клубов (ЕСА) из-за образования Европейской Суперлиги.
Из ЕСА вышли лондонские «Челси» и «Арсенал», а также «Манчестер Юнайтед». В созданной Суперлиги из английских клубов помимо них намерены участвовать «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».
Напомним, всего в Европейской Суперлиге пока 12 клубов. Также в нее вошли итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер», а также испанские «Атлетико», «Барселона», и «Реал».
Ранее сообщалось, что клубы-основатели Европейской Суперлиги решили судиться с ФИФА и УЕФА, поскольку им угрожают серьезными санкциями.
Источник — Goal.com
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Альтернативный Рейтинг клубов УЕФА.
Без отступников.
Рейтинг Англии будет уничтожен до 3,% от существующего, итог по одному клубу в каждом еврокубке.
Испания до 40,%.
Италия до 55%.
Можно все этим ассоциациям забыть о 3-4 клубах в ЛЧ.
Динамо Киев 19,(16)
Испания упадет до 38,000 будет 9й.
Италия 11й с 34,500.
/
И только Англию ждёт крах
....
52 Эстония 4.750
53 АНГЛИЯ будет где-то4,500
54 Андорра 3.331
55 Сан-Марино 0.166
Альтернативный Рейтинг клубов УЕФА.
Без отступников.
Рейтинг Англии будет уничтожен до 3,% от существующего, итог по одному клубу в каждом еврокубке.
Испания до 40,%.
Италия до 55%.
Можно все этим ассоциациям забыть о 3-4 клубах в ЛЧ.
А 8-й Эвертон или 10- Лидс в ЛЧ??! Там непонятно надо вычёркивать отнимать очки отступнииками.
А Южная Америка?
Кого они смотреть будут? Шахту с Лестером?
А та категория болельщиков, которая в Украине смотрит серию А, они что смотреть будут, серию А или Суперлигу?
Альтернативный Рейтинг клубов УЕФА.
Без отступников.
Рейтинг Англии будет уничтожен до 3,% от существующего, итог по одному клубу в каждом еврокубке.
Испания до 40,%.
Италия до 55%.
Можно все этим ассоциациям забыть о 3-4 клубах в ЛЧ.
Альтернативный Рейтинг клубов УЕФА.
Без отступников.
Рейтинг Англии будет уничтожен до 3,% от существующего, итог по одному клубу в каждом еврокубке.
Испания до 40,%.
Италия до 55%.
Можно все этим ассоциациям забыть о 3-4 клубах в ЛЧ.
Динамо Киев 19,(16)
Испания упадет до 38,000 будет 9й.
Италия 11й с 34,500.
/
И только Англию ждёт крах
....
52 Эстония 4.750
53 АНГЛИЯ будет где-то4,500
54 Андорра 3.331
55 Сан-Марино 0.166
А 8-й Эвертон или 10- Лидс в ЛЧ??! Там непонятно надо вычёркивать отнимать очки отступнииками.
А Южная Америка?
Кого они смотреть будут? Шахту с Лестером?
А та категория болельщиков, которая в Украине смотрит серию А, они что смотреть будут, серию А или Суперлигу?
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