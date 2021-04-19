Три топ-клуба АПЛ покинули Ассоциацию европейских клубов из-за Суперлиги

Сразу три английских топ-клуба покинули Ассоциацию европейских клубов (ЕСА) из-за образования Европейской Суперлиги.

Из ЕСА вышли лондонские «Челси» и «Арсенал», а также «Манчестер Юнайтед». В созданной Суперлиги из английских клубов помимо них намерены участвовать «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Напомним, всего в Европейской Суперлиге пока 12 клубов. Также в нее вошли итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер», а также испанские «Атлетико», «Барселона», и «Реал».

Ранее сообщалось, что клубы-основатели Европейской Суперлиги решили судиться с ФИФА и УЕФА, поскольку им угрожают серьезными санкциями.