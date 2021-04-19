Три топ-клуба АПЛ покинули Ассоциацию европейских клубов из-за Суперлиги

«Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» пока остаются в ассоциации

  • 19.04.2021 15:19
  • 6211 просмотров
  • 16 комментариев
Три топ-клуба АПЛ покинули Ассоциацию европейских клубов из-за Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу три английских топ-клуба покинули Ассоциацию европейских клубов (ЕСА) из-за образования Европейской Суперлиги.

Из ЕСА вышли лондонские «Челси» и «Арсенал», а также «Манчестер Юнайтед». В созданной Суперлиги из английских клубов помимо них намерены участвовать «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Напомним, всего в Европейской Суперлиге пока 12 клубов. Также в нее вошли итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер», а также испанские «Атлетико», «Барселона», и «Реал».

Ранее сообщалось, что клубы-основатели Европейской Суперлиги решили судиться с ФИФА и УЕФА, поскольку им угрожают серьезными санкциями.

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Источник — Goal.com

(17 голосов)

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Комментарии
    zhyr
      zhyr, 19.04.2021 16:30
    0
    euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 16:18
    Плюшки.
    Альтернативный Рейтинг клубов УЕФА.
    Без отступников.
    Рейтинг Англии будет уничтожен до 3,% от существующего, итог по одному клубу в каждом еврокубке.
    Испания до 40,%.
    Италия до 55%.
    Можно все этим ассоциациям забыть о 3-4 клубах в ЛЧ.
    Чому? Якщо товстосуми підуть, вони зможуть утримувати більш якісних футболістів в свому складі і відповідно стануть сильнішими. Все залежить від рішення УЄФА по футболістам і тренерам.
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 19.04.2021 16:27
    0
    Дмитрий Николаев, 19.04.2021 16:03
    Бред.Люди любят топ спортсменов независимо от принадлежности к нации.Вы хотите сказать,что боксера Тайсона в Украине не стали бы смотреть ,т.к. он американец,а предпочли украинца ниже классом потому,что он украинец.Или Надаля в теннисе?
    Ну хз. Я на Кличків не спав до часу ночі чекав. На Ломаченка в 5 ранку в неділю вставав. А от щоб заради якогось іноземного на такі жертви йшов, не пам"ятаю.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 16:22
    0
    В рейтинге клубов Шахтер будет 6-й, с перспективой быть 3-м.
    Динамо Киев 19,(16)
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 16:21
    0
    Украине падения рейтинга УЕФА не сильно поможет.
    Испания упадет до 38,000 будет 9й.
    Италия 11й с 34,500.
    /
    И только Англию ждёт крах
    ....
    52 Эстония 4.750
    53 АНГЛИЯ будет где-то4,500
    54 Андорра 3.331
    55 Сан-Марино 0.166
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 16:18
    +1
    Плюшки.
    Альтернативный Рейтинг клубов УЕФА.
    Без отступников.
    Рейтинг Англии будет уничтожен до 3,% от существующего, итог по одному клубу в каждом еврокубке.
    Испания до 40,%.
    Италия до 55%.
    Можно все этим ассоциациям забыть о 3-4 клубах в ЛЧ.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 16:16
    0
    Ну ладно Лацио и Реал Бетис по факту шестые в своих странах. И будут возможно играть в ЛЧ.
    А 8-й Эвертон или 10- Лидс в ЛЧ??! Там непонятно надо вычёркивать отнимать очки отступнииками.
    Ссылка
    Дмитрий Николаев
    online
      Дмитрий Николаев, 19.04.2021 16:03
    0
    avtv5555, 19.04.2021 15:44
    Имеют полное право уйти Федерации этих стран просто должны исключить эти клубы из национальных чемпионатов. 3.5 млрд. быстро закончаться, Президент Реала перес еще тот фрукт, барса покроет долги только на треть. Я думаю что даже в Англии болельщики Лестера, Лидса.Вэст Хэма будут смотреть на свои команды, а не на клуб закрытой лиги из 12 участников А для большинства болельщиков из других стран кроме Испании.Англии, Италии этот турнир будет мало интересен. Для Нидерладов интереснее как выступает Аякс и Эйнховен . для украинцев Динамо и Шахтер и.т.д таблица коэф. наконец. Если будут раздельные телевизионные пакеты. Один скажем ЧУ и еврокубки а другой суперлига я возьму только 1 где наши клубы.В Европе нужно будет сделать то же самое и тогда эта "супер" быстро сдохнет.
    Бред.Люди любят топ спортсменов независимо от принадлежности к нации.Вы хотите сказать,что боксера Тайсона в Украине не стали бы смотреть ,т.к. он американец,а предпочли украинца ниже классом потому,что он украинец.Или Надаля в теннисе?
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 19.04.2021 15:57
    -3
    avtv5555, 19.04.2021 15:54
    И первыми вышли халявщики из Арсенала которым в ближайшие года ЛЧ не светила. Челси тоже могли не попасть . и за какие заслуги арсеналы и тотенхемы стали суперклубами.
    арсеналы и тотенхэмы - представители самого богатого города Англии. У них платежеспособная аудитория. Астон Виллу подтянуть и АПЛ можно закрывать.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 15:54
    +8
    И первыми вышли халявщики из Арсенала которым в ближайшие года ЛЧ не светила. Челси тоже могли не попасть . и за какие заслуги арсеналы и тотенхемы стали суперклубами.
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 19.04.2021 15:51
    0
    avtv5555, 19.04.2021 15:44
    Имеют полное право уйти Федерации этих стран просто должны исключить эти клубы из национальных чемпионатов. 3.5 млрд. быстро закончаться, Президент Реала перес еще тот фрукт, барса покроет долги только на треть. Я думаю что даже в Англии болельщики Лестера, Лидса.Вэст Хэма будут смотреть на свои команды, а не на клуб закрытой лиги из 12 участников А для большинства болельщиков из других стран кроме Испании.Англии, Италии этот турнир будет мало интересен. Для Нидерладов интереснее как выступает Аякс и Эйнховен . для украинцев Динамо и Шахтер и.т.д таблица коэф. наконец. Если будут раздельные телевизионные пакеты. Один скажем ЧУ и еврокубки а другой суперлига я возьму только 1 где наши клубы.В Европе нужно будет сделать то же самое и тогда эта "супер" быстро сдохнет.
    А ЮВА и США?
    А Южная Америка?
    Кого они смотреть будут? Шахту с Лестером?
    А та категория болельщиков, которая в Украине смотрит серию А, они что смотреть будут, серию А или Суперлигу?
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 19.04.2021 15:47
    +8
    Названі клуби продовжують боротьбу за єврокубки. Рішення повинно бути миттєвим: "Нах..й з пляжу"
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 15:44
    +9
    Имеют полное право уйти Федерации этих стран просто должны исключить эти клубы из национальных чемпионатов. 3.5 млрд. быстро закончаться, Президент Реала перес еще тот фрукт, барса покроет долги только на треть. Я думаю что даже в Англии болельщики Лестера, Лидса.Вэст Хэма будут смотреть на свои команды, а не на клуб закрытой лиги из 12 участников А для большинства болельщиков из других стран кроме Испании.Англии, Италии этот турнир будет мало интересен. Для Нидерладов интереснее как выступает Аякс и Эйнховен . для украинцев Динамо и Шахтер и.т.д таблица коэф. наконец. Если будут раздельные телевизионные пакеты. Один скажем ЧУ и еврокубки а другой суперлига я возьму только 1 где наши клубы.В Европе нужно будет сделать то же самое и тогда эта "супер" быстро сдохнет.
    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 15:35
    -1
    МанЮ в печёнках сидят выезды в Астану и Турцию))) Ещё и премиальных не получили.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 15:33
    +2
    У них своя ассоциация лузеров будет.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 19.04.2021 15:29
    +5
    Нехай виходять з ECA а заходять в дупу
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 19.04.2021 15:23
    -6
    И это правильно.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 15:44
    +9
    Имеют полное право уйти Федерации этих стран просто должны исключить эти клубы из национальных чемпионатов. 3.5 млрд. быстро закончаться, Президент Реала перес еще тот фрукт, барса покроет долги только на треть. Я думаю что даже в Англии болельщики Лестера, Лидса.Вэст Хэма будут смотреть на свои команды, а не на клуб закрытой лиги из 12 участников А для большинства болельщиков из других стран кроме Испании.Англии, Италии этот турнир будет мало интересен. Для Нидерладов интереснее как выступает Аякс и Эйнховен . для украинцев Динамо и Шахтер и.т.д таблица коэф. наконец. Если будут раздельные телевизионные пакеты. Один скажем ЧУ и еврокубки а другой суперлига я возьму только 1 где наши клубы.В Европе нужно будет сделать то же самое и тогда эта "супер" быстро сдохнет.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.04.2021 15:54
    +8
    И первыми вышли халявщики из Арсенала которым в ближайшие года ЛЧ не светила. Челси тоже могли не попасть . и за какие заслуги арсеналы и тотенхемы стали суперклубами.
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 19.04.2021 15:47
    +8
    Названі клуби продовжують боротьбу за єврокубки. Рішення повинно бути миттєвим: "Нах..й з пляжу"
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 19.04.2021 15:29
    +5
    Нехай виходять з ECA а заходять в дупу
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 15:33
    +2
    У них своя ассоциация лузеров будет.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 16:18
    +1
    Плюшки.
    Альтернативный Рейтинг клубов УЕФА.
    Без отступников.
    Рейтинг Англии будет уничтожен до 3,% от существующего, итог по одному клубу в каждом еврокубке.
    Испания до 40,%.
    Италия до 55%.
    Можно все этим ассоциациям забыть о 3-4 клубах в ЛЧ.
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 19.04.2021 16:30
    0
    euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 16:18
    Плюшки.
    Альтернативный Рейтинг клубов УЕФА.
    Без отступников.
    Рейтинг Англии будет уничтожен до 3,% от существующего, итог по одному клубу в каждом еврокубке.
    Испания до 40,%.
    Италия до 55%.
    Можно все этим ассоциациям забыть о 3-4 клубах в ЛЧ.
    Чому? Якщо товстосуми підуть, вони зможуть утримувати більш якісних футболістів в свому складі і відповідно стануть сильнішими. Все залежить від рішення УЄФА по футболістам і тренерам.
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 19.04.2021 16:27
    0
    Дмитрий Николаев, 19.04.2021 16:03
    Бред.Люди любят топ спортсменов независимо от принадлежности к нации.Вы хотите сказать,что боксера Тайсона в Украине не стали бы смотреть ,т.к. он американец,а предпочли украинца ниже классом потому,что он украинец.Или Надаля в теннисе?
    Ну хз. Я на Кличків не спав до часу ночі чекав. На Ломаченка в 5 ранку в неділю вставав. А от щоб заради якогось іноземного на такі жертви йшов, не пам"ятаю.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 16:22
    0
    В рейтинге клубов Шахтер будет 6-й, с перспективой быть 3-м.
    Динамо Киев 19,(16)
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 16:21
    0
    Украине падения рейтинга УЕФА не сильно поможет.
    Испания упадет до 38,000 будет 9й.
    Италия 11й с 34,500.
    /
    И только Англию ждёт крах
    ....
    52 Эстония 4.750
    53 АНГЛИЯ будет где-то4,500
    54 Андорра 3.331
    55 Сан-Марино 0.166
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.04.2021 16:16
    0
    Ну ладно Лацио и Реал Бетис по факту шестые в своих странах. И будут возможно играть в ЛЧ.
    А 8-й Эвертон или 10- Лидс в ЛЧ??! Там непонятно надо вычёркивать отнимать очки отступнииками.
    Ссылка
    Дмитрий Николаев
    online
      Дмитрий Николаев, 19.04.2021 16:03
    0
    avtv5555, 19.04.2021 15:44
    Имеют полное право уйти Федерации этих стран просто должны исключить эти клубы из национальных чемпионатов. 3.5 млрд. быстро закончаться, Президент Реала перес еще тот фрукт, барса покроет долги только на треть. Я думаю что даже в Англии болельщики Лестера, Лидса.Вэст Хэма будут смотреть на свои команды, а не на клуб закрытой лиги из 12 участников А для большинства болельщиков из других стран кроме Испании.Англии, Италии этот турнир будет мало интересен. Для Нидерладов интереснее как выступает Аякс и Эйнховен . для украинцев Динамо и Шахтер и.т.д таблица коэф. наконец. Если будут раздельные телевизионные пакеты. Один скажем ЧУ и еврокубки а другой суперлига я возьму только 1 где наши клубы.В Европе нужно будет сделать то же самое и тогда эта "супер" быстро сдохнет.
    Бред.Люди любят топ спортсменов независимо от принадлежности к нации.Вы хотите сказать,что боксера Тайсона в Украине не стали бы смотреть ,т.к. он американец,а предпочли украинца ниже классом потому,что он украинец.Или Надаля в теннисе?
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 19.04.2021 15:51
    0
    avtv5555, 19.04.2021 15:44
    Имеют полное право уйти Федерации этих стран просто должны исключить эти клубы из национальных чемпионатов. 3.5 млрд. быстро закончаться, Президент Реала перес еще тот фрукт, барса покроет долги только на треть. Я думаю что даже в Англии болельщики Лестера, Лидса.Вэст Хэма будут смотреть на свои команды, а не на клуб закрытой лиги из 12 участников А для большинства болельщиков из других стран кроме Испании.Англии, Италии этот турнир будет мало интересен. Для Нидерладов интереснее как выступает Аякс и Эйнховен . для украинцев Динамо и Шахтер и.т.д таблица коэф. наконец. Если будут раздельные телевизионные пакеты. Один скажем ЧУ и еврокубки а другой суперлига я возьму только 1 где наши клубы.В Европе нужно будет сделать то же самое и тогда эта "супер" быстро сдохнет.
    А ЮВА и США?
    А Южная Америка?
    Кого они смотреть будут? Шахту с Лестером?
    А та категория болельщиков, которая в Украине смотрит серию А, они что смотреть будут, серию А или Суперлигу?
    Ссылка
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