Президент Ла Лиги: «Перес проиграл, он — катастрофа»

Хавьер Тебас ликует после провала Суперлиги

  • 21.04.2021 07:15
  • 1655 просмотров
  • 1 комментарий
Президент Ла Лиги: «Перес проиграл, он — катастрофа»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас жестко высказался в адрес президента «Реала» Флорентино Переса, который был главой Европейско Суперлиги.

«Флорентино Перес какое-то время ошибался, теперь я вижу, что он проиграл. Я считаю, что он великий предприниматель в области гражданского строительства, но на посту президента — катастрофа.

Даже Суперлига не может быть решением проблем нашей игры. Напротив, это смерть футбола», — сказал Тебас.

Напомним, что 20 апреля на фоне критики со стороны болельщиков и угроз от УЕФА Суперлига объявила о приостановке запуска турнира.

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Источник — AS

(5 голосов)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 21.04.2021 07:58
    0
    И, главное, как он быстро назначил сам себя президентом Суперлиги))
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 21.04.2021 07:58
    0
    И, главное, как он быстро назначил сам себя президентом Суперлиги))
    Ссылка
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