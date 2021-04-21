Президент Ла Лиги: «Перес проиграл, он — катастрофа»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас жестко высказался в адрес президента «Реала» Флорентино Переса, который был главой Европейско Суперлиги.
«Флорентино Перес какое-то время ошибался, теперь я вижу, что он проиграл. Я считаю, что он великий предприниматель в области гражданского строительства, но на посту президента — катастрофа.
Даже Суперлига не может быть решением проблем нашей игры. Напротив, это смерть футбола», — сказал Тебас.
Напомним, что 20 апреля на фоне критики со стороны болельщиков и угроз от УЕФА Суперлига объявила о приостановке запуска турнира.
Источник — AS
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