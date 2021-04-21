Арсенал: «Мы ошиблись и просим прощения за это»

Пресс-служба лондонского «Арсенала» опубликовала письмо болельщикам клуба, в котором сообщила причины выхода из Суперлиги.

«В наши планы никогда не входило намерение причинить такие страдания болельщикам. Однако, когда пришло приглашение о вступлении в Суперлигу, мы, зная о том, что никаких гарантий нет, не хотели отставать, чтобы быть уверенными в том, что мы защищаем «Арсенал» и его будущее.

В результате того, что мы выслушали вас и футбольное сообщество в целом, мы приняли решение покинуть Суперлигу. Мы совершили ошибку и просим прощения за это.

Мы знаем, что потребуется время, чтобы восстановить вашу веру в то, чего мы пытаемся достичь здесь, в «Арсенале», но позвольте нам прояснить, что решение стать частью Суперлиги было вызвано нашим желанием защитить «Арсенал», клуб, который вы любите, и поддержать любимую игру за счёт большей сплочённости и финансовой стабильности», - говорится в заявлении «Арсенала».

Напомним, что «Арсенал» был в числе 12 клубов, которые основали Европейскую Суперлигу. 20 апреля все английские клубы покинули турнир, а Суперлига объявила о приостановке запуска турнира.