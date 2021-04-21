В среду, 21-го апреля, состоится полуфинальный матч Кубка Украины, в котором «Александрия» сыграет против луганской «Зари».

Поединок пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», арбитр из Херсона Юрий Пасхал даст стартовый свисток в 18:30.

«Александрия» – «Заря». Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Встречу в Александрии можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Заря».