В среду, 21-го апреля, состоится полуфинальный матч Кубка Украины, в котором «Александрия» сыграет против луганской «Зари».
Поединок пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», арбитр из Херсона Юрий Пасхал даст стартовый свисток в 18:30.
«Александрия» – «Заря». Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Встречу в Александрии можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Заря».
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Источник — Sport.ua
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