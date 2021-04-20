В среду 21 апреля пройдет перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Львов» и «Минай».

Игра пройдет в Луцке на стадионе «Анангард» и судить ее будет арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко. Начало встречи в 14:00.

«Львов» - «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» - «Минай», за которой можно следить здесь.