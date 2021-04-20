Стало известно, почему Де Пена и Кендзера не сыграют с Агробизнесом

«Динамо» отправилось в Тернополь, где 21 апреля киевская команда проведет матч полуфинала Кубка Украины против «Агробизнеса».



В составе киевлян отсутствуют вингер Карлос де Пена и фланговый защитник Томаш Кендзера.



По информации источника, у обоих игроков микротравмы, поэтому тренерский штаб решил их поберечь.

Оба футболиста будут готовится к поединку с «Ингульцом», который состоится 25 апреля.