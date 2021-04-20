Стало известно, почему Де Пена и Кендзера не сыграют с Агробизнесом

У футболистов киевского «Динамо» микротравмы

  • 20.04.2021 20:19
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Стало известно, почему Де Пена и Кендзера не сыграют с Агробизнесом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос де Пена

«Динамо» отправилось в Тернополь, где 21 апреля киевская команда проведет матч полуфинала Кубка Украины против «Агробизнеса».
 
В составе киевлян отсутствуют вингер Карлос де Пена и фланговый защитник Томаш Кендзера. 
 
По информации источника, у обоих игроков микротравмы, поэтому тренерский штаб решил их поберечь.

Оба футболиста будут готовится к поединку с «Ингульцом», который состоится 25 апреля.

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Источник — FootballHub

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