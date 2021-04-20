Луческу взял 21 игрока на матч Динамо в полуфинале Кубка Украины

«Динамо» отправилось в Тернополь, где 21 апреля киевская команда проведет матч полуфинала Кубка Украины против «Агробизнеса».
Наставник Мирча Луческу взял на игру 21 футболиста.
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;
Защитники: Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Сидклей, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Денис Попов;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Виктор Цыганков;
Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригеш.
Игра начнется в 16:00.
Источник — ФК Динамо Киев
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Конечно можна было взять немца, испанца, италянца, но для того чтобы обойти никакущий Шахтер, и старый циган сойдет.
Конечно можна было взять немца, испанца, италянца, но для того чтобы обойти никакущий Шахтер, и старый циган сойдет.
А в следующем чемпе вивчаренко волошины Ванат Нещерет скорко.
Не останавливайся конвейер.
Горжусь родным клубом.
Конечно можна было взять немца, испанца, италянца, но для того чтобы обойти никакущий Шахтер, и старый циган сойдет.
А в следующем чемпе вивчаренко волошины Ванат Нещерет скорко.
Не останавливайся конвейер.
Горжусь родным клубом.
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