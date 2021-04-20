Луческу взял 21 игрока на матч Динамо в полуфинале Кубка Украины

Цыганков - в заявке на игру

  • 20.04.2021 16:52
  • 3934 просмотра
  • 8 комментариев
Луческу взял 21 игрока на матч Динамо в полуфинале Кубка Украины
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» отправилось в Тернополь, где 21 апреля киевская команда проведет матч полуфинала Кубка Украины против «Агробизнеса».

Наставник Мирча Луческу взял на игру 21 футболиста.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Защитники: Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Сидклей, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Денис Попов;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Виктор Цыганков;

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригеш.

Игра начнется в 16:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.04.2021 17:25
    0
    futbolboss, 20.04.2021 17:24
    Да хорошо что наконец-то тренер не украинец (и не с снг).
    Конечно можна было взять немца, испанца, италянца, но для того чтобы обойти никакущий Шахтер, и старый циган сойдет.
    Или Хорвата.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 20.04.2021 17:24
    -5
    RomarioUA, 20.04.2021 17:03
    Только два не украинца насчитал. Это очень радует, когда в Динамо играют свои, это большой плюс для сборной и футбола в целом. Я давно мечтал, чтобы Сурок взял нормального тренера за хорошие бабки, который будет тренировать свою академию. Если получается у Луча - пусть будет Луч. Ведь реально играют с какой-то мыслью, тактикой. Нет бей-беги, камон-камон. Есть понятные установки на игру и понятные тренировки. И есть результат. Вот, дай Бог, и после Луча, который в глубоко преклонном возрасте и не вечен, как и мы все, рассмотрится ТРЕНЕР, который будет воспитывать и учить играть, а не это вот все, что было раньше. P.S. Ребров еще молодец, но я бы хотел, чтобы он делал карьеру в Европе, Ребруха заслужил.
    Да хорошо что наконец-то тренер не украинец (и не с снг).
    Конечно можна было взять немца, испанца, италянца, но для того чтобы обойти никакущий Шахтер, и старый циган сойдет.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.04.2021 17:23
    0
    Как же это приятно. 19 украинских игроков.
    А в следующем чемпе вивчаренко волошины Ванат Нещерет скорко.
    Не останавливайся конвейер.
    Горжусь родным клубом.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 20.04.2021 17:20
    0
    RomarioUA, 20.04.2021 17:03
    Только два не украинца насчитал. Это очень радует, когда в Динамо играют свои, это большой плюс для сборной и футбола в целом. Я давно мечтал, чтобы Сурок взял нормального тренера за хорошие бабки, который будет тренировать свою академию. Если получается у Луча - пусть будет Луч. Ведь реально играют с какой-то мыслью, тактикой. Нет бей-беги, камон-камон. Есть понятные установки на игру и понятные тренировки. И есть результат. Вот, дай Бог, и после Луча, который в глубоко преклонном возрасте и не вечен, как и мы все, рассмотрится ТРЕНЕР, который будет воспитывать и учить играть, а не это вот все, что было раньше. P.S. Ребров еще молодец, но я бы хотел, чтобы он делал карьеру в Европе, Ребруха заслужил.
    После ухода с команды Луческу скорее всего Динамо возглавит Вукоевич( чего то научится у Мистера,иностранец+сердце-идеальный кандитат)
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 20.04.2021 17:16
    0
    а ще цінна ця команда що цен навіть не команда з гравців в минулому снд а саме одні українці
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.04.2021 17:06
    +5
    Настоящая украинская команда, всего два лега. Браво чемпионы, за такую команду хочется болеть, когда играют наши, а не как у всем известного клуба, одни нигеры бразильские, что уже не понять, украинская это команда, а не бразильская
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 20.04.2021 17:05
    +1
    Дуленду пора бежать из ДК
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 20.04.2021 17:03
    +4
    Только два не украинца насчитал. Это очень радует, когда в Динамо играют свои, это большой плюс для сборной и футбола в целом. Я давно мечтал, чтобы Сурок взял нормального тренера за хорошие бабки, который будет тренировать свою академию. Если получается у Луча - пусть будет Луч. Ведь реально играют с какой-то мыслью, тактикой. Нет бей-беги, камон-камон. Есть понятные установки на игру и понятные тренировки. И есть результат. Вот, дай Бог, и после Луча, который в глубоко преклонном возрасте и не вечен, как и мы все, рассмотрится ТРЕНЕР, который будет воспитывать и учить играть, а не это вот все, что было раньше. P.S. Ребров еще молодец, но я бы хотел, чтобы он делал карьеру в Европе, Ребруха заслужил.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.04.2021 17:06
    +5
    Настоящая украинская команда, всего два лега. Браво чемпионы, за такую команду хочется болеть, когда играют наши, а не как у всем известного клуба, одни нигеры бразильские, что уже не понять, украинская это команда, а не бразильская
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 20.04.2021 17:03
    +4
    Только два не украинца насчитал. Это очень радует, когда в Динамо играют свои, это большой плюс для сборной и футбола в целом. Я давно мечтал, чтобы Сурок взял нормального тренера за хорошие бабки, который будет тренировать свою академию. Если получается у Луча - пусть будет Луч. Ведь реально играют с какой-то мыслью, тактикой. Нет бей-беги, камон-камон. Есть понятные установки на игру и понятные тренировки. И есть результат. Вот, дай Бог, и после Луча, который в глубоко преклонном возрасте и не вечен, как и мы все, рассмотрится ТРЕНЕР, который будет воспитывать и учить играть, а не это вот все, что было раньше. P.S. Ребров еще молодец, но я бы хотел, чтобы он делал карьеру в Европе, Ребруха заслужил.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 20.04.2021 17:05
    +1
    Дуленду пора бежать из ДК
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.04.2021 17:25
    0
    futbolboss, 20.04.2021 17:24
    Да хорошо что наконец-то тренер не украинец (и не с снг).
    Конечно можна было взять немца, испанца, италянца, но для того чтобы обойти никакущий Шахтер, и старый циган сойдет.
    Или Хорвата.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.04.2021 17:23
    0
    Как же это приятно. 19 украинских игроков.
    А в следующем чемпе вивчаренко волошины Ванат Нещерет скорко.
    Не останавливайся конвейер.
    Горжусь родным клубом.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 20.04.2021 17:20
    0
    RomarioUA, 20.04.2021 17:03
    Только два не украинца насчитал. Это очень радует, когда в Динамо играют свои, это большой плюс для сборной и футбола в целом. Я давно мечтал, чтобы Сурок взял нормального тренера за хорошие бабки, который будет тренировать свою академию. Если получается у Луча - пусть будет Луч. Ведь реально играют с какой-то мыслью, тактикой. Нет бей-беги, камон-камон. Есть понятные установки на игру и понятные тренировки. И есть результат. Вот, дай Бог, и после Луча, который в глубоко преклонном возрасте и не вечен, как и мы все, рассмотрится ТРЕНЕР, который будет воспитывать и учить играть, а не это вот все, что было раньше. P.S. Ребров еще молодец, но я бы хотел, чтобы он делал карьеру в Европе, Ребруха заслужил.
    После ухода с команды Луческу скорее всего Динамо возглавит Вукоевич( чего то научится у Мистера,иностранец+сердце-идеальный кандитат)
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 20.04.2021 17:16
    0
    а ще цінна ця команда що цен навіть не команда з гравців в минулому снд а саме одні українці
    Ссылка
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