Три английских топ-клуба засомневались в участии в Суперлиге

Два английских топ-клуба, «Манчестер Сити» и «Челси», начали сомневаться в том, стоит ли присоединяться к новосозданной Суперлиге. Об этом сообщает The Guardian.

12 клубов-основателей турнира разделились на два лагеря. Первый будет до конца стоять за идею Суперлиги, второй присоединился ради финансовой выгоды и в ближайшее время может изменить свое решение.

Клубы обеспокоены негативной реакцией на создание Суперлиги со стороны УЕФА, ФИФА, игроков, тренеров и болельщиков.

По информации немецкого ресурса Bild, все более скептически относится к идее Суперлиги и «Ливерпуль».

Против Суперлиги также выступили игроки «Манчестер Юнайтед». Раскритиковал идею турнира и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.