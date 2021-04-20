Три английских топ-клуба засомневались в участии в Суперлиге

Два английских топ-клуба, «Манчестер Сити» и «Челси», начали сомневаться в том, стоит ли присоединяться к новосозданной Суперлиге. Об этом сообщает The Guardian.
12 клубов-основателей турнира разделились на два лагеря. Первый будет до конца стоять за идею Суперлиги, второй присоединился ради финансовой выгоды и в ближайшее время может изменить свое решение.
Клубы обеспокоены негативной реакцией на создание Суперлиги со стороны УЕФА, ФИФА, игроков, тренеров и болельщиков.
По информации немецкого ресурса Bild, все более скептически относится к идее Суперлиги и «Ливерпуль».
Против Суперлиги также выступили игроки «Манчестер Юнайтед». Раскритиковал идею турнира и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Источник — The Guardian
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