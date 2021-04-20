Гвардиола - о Суперлиге: «УЕФА неправ, но Ман Сити будет участвовать в ЛЧ»

Тренер уверяет, что ничего не знал об участии «Манчестер Сити» в Суперлиге

  • 20.04.2021 16:04
  • 4145 просмотров
  • 9 комментариев
Гвардиола - о Суперлиге: «УЕФА неправ, но Ман Сити будет участвовать в ЛЧ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Так как президенты клубов, которые собрались участвовать в Суперлиге, для прессы в основном недоступны, то отвечать на вопросы приходится тренерам.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверяет, что о планах руководства ничего не знал.

«Ничего не знал по поводу Суперлиги. Как и другие мои коллеги, я за несколько часов до официальной публикации заявления был оповещен о том, что такое заявление появится. Оно появилось, но никто толком не может рассказать все подробности и что будет дальше».

«Не я должен отвечать на эти вопросы, а президент клуба. Но меня радует, что тренеров начали спрашивать по всем острым темам. Мы говорим по поводу коронавируса, медицинской системы и вообще обо всем, что вы хотите. Честное слово, не меня нужно спрашивать».

«Суперлига - это эмбрион, который еще даже не дышит. Это реальность. «Манчестер Сити» собирается играть в полуфинале Лиги чемпионов и попытается выйти в финал. «Манчестер Сити» в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов, потому что мы заслужили это на поле. А игрокам нужно думать о следующем матче. Это наша работа».

«Еще по поводу Суперлиги. А «Аякс» приглашают? У них 4 или 5 кубков Лиги чемпионов - и их не будет в Лиге? Нужны все подробности. Президент этой организации должен отвечать на вопросы и все рассказать. Еще мне не нравится закрытая лига без вылета. Это не спорт, когда нет никакой разницы между успехом и простым участие в чемпионате».

«Но все защищают свои интересы. Не будьте циничными. И клубы, и УЕФА, и АПЛ - все защищают только свои позиции. УЕФА тоже неправ. Нужно было общаться с клубами ранее, вести диалог», - сказал Гвардиола.

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Источник — Sky Sports

(20 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.04.2021 16:50
    0
    futbolboss, 20.04.2021 16:28
    А по каким критериям принимают в эту Суперлигу ? Почему б Шахтеру туда не заявится, денег на это у Ахметов должо быть достаточно. Учитывая как ШД любит дорого перепродавать своих игроков, то место в этой суперлиге было б очень хорошей "витриной" или "лавкой на трансферном базаре" для этого. Я на месте Палкина зашевелился б...
    Ну, если Шахтер в Суперлигу, то Агробизнес и ФК Львов вообще там должны быть главными.
    Ссылка
    Odessit-FCCO.
    online
      Odessit-FCCO., 20.04.2021 16:45
    +1
    Пеп прав.Вопрос действительно не к нему.Здесь он никто.А будет выёживаться,уберут и поставят другого.Зидан вообще отморозился.Молчит,как рыба об лёд...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.04.2021 16:35
    +1
    futbolboss, 20.04.2021 16:28
    А по каким критериям принимают в эту Суперлигу ? Почему б Шахтеру туда не заявится, денег на это у Ахметов должо быть достаточно. Учитывая как ШД любит дорого перепродавать своих игроков, то место в этой суперлиге было б очень хорошей "витриной" или "лавкой на трансферном базаре" для этого. Я на месте Палкина зашевелился б...
    Тут бы серебро не профукать , а вы про бабло...
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 20.04.2021 16:28
    -5
    А по каким критериям принимают в эту Суперлигу ? Почему б Шахтеру туда не заявится, денег на это у Ахметов должо быть достаточно. Учитывая как ШД любит дорого перепродавать своих игроков, то место в этой суперлиге было б очень хорошей "витриной" или "лавкой на трансферном базаре" для этого. Я на месте Палкина зашевелился б...
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 20.04.2021 16:22
    0
    запудрили всем мозги этой супрлигой. Команды теперь нормально доиграть сезоне не смогут. У всех игроках теперь в голове будет только эта суперлига.
    Ссылка
    Serhii Radonegskij
    online
      Serhii Radonegskij, 20.04.2021 16:18
    -2
    Пеп молодец, всё правильно сказал.
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    Maximus
    online
      Maximus, 20.04.2021 16:18
    +1
    Пеп, что это за набор слов? Что за голимые отмазки?
    «нужно было раньше общаться с клубами» - здесь Пеп явно не в теме, что представители всех 12-и клубов Суперлиги принимали участие в разработке новой стратегии УЕФА по еврокубкам, их пропозиции оформлены в письменном виде и есть в архивах УЕФА. А когда УЕФА на заседании утвердил эту стратегию, собственники грандов решили устроить заговор и замутить свою тему и оформляли всё это как черти под покровом ночи
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 20.04.2021 16:16
    0
    В фіфа21 будеш ти грати в ЛЧ
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 16:12
    +8
    "УЕФА тоже неправ. Нужно было общаться с клубами ранее, вести диалог"
    Федя, с 2008 года существует АЕК, без которой в УЕФА ни одно решение не принимается. В том числе новый формат ЛЧ придумывался в этой ассоциации. Клубам нужно предъявлять четкие требования, а не действовать за спиной как крысы.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 16:12
    +8
    "УЕФА тоже неправ. Нужно было общаться с клубами ранее, вести диалог"
    Федя, с 2008 года существует АЕК, без которой в УЕФА ни одно решение не принимается. В том числе новый формат ЛЧ придумывался в этой ассоциации. Клубам нужно предъявлять четкие требования, а не действовать за спиной как крысы.
    Ссылка
    Odessit-FCCO.
    online
      Odessit-FCCO., 20.04.2021 16:45
    +1
    Пеп прав.Вопрос действительно не к нему.Здесь он никто.А будет выёживаться,уберут и поставят другого.Зидан вообще отморозился.Молчит,как рыба об лёд...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.04.2021 16:35
    +1
    futbolboss, 20.04.2021 16:28
    А по каким критериям принимают в эту Суперлигу ? Почему б Шахтеру туда не заявится, денег на это у Ахметов должо быть достаточно. Учитывая как ШД любит дорого перепродавать своих игроков, то место в этой суперлиге было б очень хорошей "витриной" или "лавкой на трансферном базаре" для этого. Я на месте Палкина зашевелился б...
    Тут бы серебро не профукать , а вы про бабло...
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 20.04.2021 16:18
    +1
    Пеп, что это за набор слов? Что за голимые отмазки?
    «нужно было раньше общаться с клубами» - здесь Пеп явно не в теме, что представители всех 12-и клубов Суперлиги принимали участие в разработке новой стратегии УЕФА по еврокубкам, их пропозиции оформлены в письменном виде и есть в архивах УЕФА. А когда УЕФА на заседании утвердил эту стратегию, собственники грандов решили устроить заговор и замутить свою тему и оформляли всё это как черти под покровом ночи
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.04.2021 16:50
    0
    futbolboss, 20.04.2021 16:28
    А по каким критериям принимают в эту Суперлигу ? Почему б Шахтеру туда не заявится, денег на это у Ахметов должо быть достаточно. Учитывая как ШД любит дорого перепродавать своих игроков, то место в этой суперлиге было б очень хорошей "витриной" или "лавкой на трансферном базаре" для этого. Я на месте Палкина зашевелился б...
    Ну, если Шахтер в Суперлигу, то Агробизнес и ФК Львов вообще там должны быть главными.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 20.04.2021 16:22
    0
    запудрили всем мозги этой супрлигой. Команды теперь нормально доиграть сезоне не смогут. У всех игроках теперь в голове будет только эта суперлига.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 20.04.2021 16:16
    0
    В фіфа21 будеш ти грати в ЛЧ
    Ссылка
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