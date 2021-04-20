Гвардиола - о Суперлиге: «УЕФА неправ, но Ман Сити будет участвовать в ЛЧ»

Так как президенты клубов, которые собрались участвовать в Суперлиге, для прессы в основном недоступны, то отвечать на вопросы приходится тренерам.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверяет, что о планах руководства ничего не знал.

«Ничего не знал по поводу Суперлиги. Как и другие мои коллеги, я за несколько часов до официальной публикации заявления был оповещен о том, что такое заявление появится. Оно появилось, но никто толком не может рассказать все подробности и что будет дальше».

«Не я должен отвечать на эти вопросы, а президент клуба. Но меня радует, что тренеров начали спрашивать по всем острым темам. Мы говорим по поводу коронавируса, медицинской системы и вообще обо всем, что вы хотите. Честное слово, не меня нужно спрашивать».

«Суперлига - это эмбрион, который еще даже не дышит. Это реальность. «Манчестер Сити» собирается играть в полуфинале Лиги чемпионов и попытается выйти в финал. «Манчестер Сити» в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов, потому что мы заслужили это на поле. А игрокам нужно думать о следующем матче. Это наша работа».

«Еще по поводу Суперлиги. А «Аякс» приглашают? У них 4 или 5 кубков Лиги чемпионов - и их не будет в Лиге? Нужны все подробности. Президент этой организации должен отвечать на вопросы и все рассказать. Еще мне не нравится закрытая лига без вылета. Это не спорт, когда нет никакой разницы между успехом и простым участие в чемпионате».

«Но все защищают свои интересы. Не будьте циничными. И клубы, и УЕФА, и АПЛ - все защищают только свои позиции. УЕФА тоже неправ. Нужно было общаться с клубами ранее, вести диалог», - сказал Гвардиола.