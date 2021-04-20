Гвардиола - о Суперлиге: «УЕФА неправ, но Ман Сити будет участвовать в ЛЧ»

Так как президенты клубов, которые собрались участвовать в Суперлиге, для прессы в основном недоступны, то отвечать на вопросы приходится тренерам.
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверяет, что о планах руководства ничего не знал.
«Ничего не знал по поводу Суперлиги. Как и другие мои коллеги, я за несколько часов до официальной публикации заявления был оповещен о том, что такое заявление появится. Оно появилось, но никто толком не может рассказать все подробности и что будет дальше».
«Не я должен отвечать на эти вопросы, а президент клуба. Но меня радует, что тренеров начали спрашивать по всем острым темам. Мы говорим по поводу коронавируса, медицинской системы и вообще обо всем, что вы хотите. Честное слово, не меня нужно спрашивать».
«Суперлига - это эмбрион, который еще даже не дышит. Это реальность. «Манчестер Сити» собирается играть в полуфинале Лиги чемпионов и попытается выйти в финал. «Манчестер Сити» в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов, потому что мы заслужили это на поле. А игрокам нужно думать о следующем матче. Это наша работа».
«Еще по поводу Суперлиги. А «Аякс» приглашают? У них 4 или 5 кубков Лиги чемпионов - и их не будет в Лиге? Нужны все подробности. Президент этой организации должен отвечать на вопросы и все рассказать. Еще мне не нравится закрытая лига без вылета. Это не спорт, когда нет никакой разницы между успехом и простым участие в чемпионате».
«Но все защищают свои интересы. Не будьте циничными. И клубы, и УЕФА, и АПЛ - все защищают только свои позиции. УЕФА тоже неправ. Нужно было общаться с клубами ранее, вести диалог», - сказал Гвардиола.
Источник — Sky Sports
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«нужно было раньше общаться с клубами» - здесь Пеп явно не в теме, что представители всех 12-и клубов Суперлиги принимали участие в разработке новой стратегии УЕФА по еврокубкам, их пропозиции оформлены в письменном виде и есть в архивах УЕФА. А когда УЕФА на заседании утвердил эту стратегию, собственники грандов решили устроить заговор и замутить свою тему и оформляли всё это как черти под покровом ночи
Федя, с 2008 года существует АЕК, без которой в УЕФА ни одно решение не принимается. В том числе новый формат ЛЧ придумывался в этой ассоциации. Клубам нужно предъявлять четкие требования, а не действовать за спиной как крысы.
Федя, с 2008 года существует АЕК, без которой в УЕФА ни одно решение не принимается. В том числе новый формат ЛЧ придумывался в этой ассоциации. Клубам нужно предъявлять четкие требования, а не действовать за спиной как крысы.
«нужно было раньше общаться с клубами» - здесь Пеп явно не в теме, что представители всех 12-и клубов Суперлиги принимали участие в разработке новой стратегии УЕФА по еврокубкам, их пропозиции оформлены в письменном виде и есть в архивах УЕФА. А когда УЕФА на заседании утвердил эту стратегию, собственники грандов решили устроить заговор и замутить свою тему и оформляли всё это как черти под покровом ночи
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