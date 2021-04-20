Футболисты Манчестер Юнайтед выступают против участия в Суперлиге

В клубе состоялась встреча между игроками и руководством

  • 20.04.2021 04:01
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Футболисты Манчестер Юнайтед выступают против участия в Суперлиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты «Манчестер Юнайтед» выразили возмущение тем, что клуб стал одним из сооснователе Европейской Суперлиги.

Как сообщает английская пресса, 19 апреля состоялась встреча между исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом и командой. На этой встрече Вудворд пытался объяснить ситуацию и успокоить игроков, но многих из них не убедили слова Вудворда.

Напомним, что 19 апреля 12 грандов создали Европейскую Суперлигу.

Ранее в УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.

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Источник — Daily Mail

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