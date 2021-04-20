Футболисты Манчестер Юнайтед выступают против участия в Суперлиге

Футболисты «Манчестер Юнайтед» выразили возмущение тем, что клуб стал одним из сооснователе Европейской Суперлиги.

Как сообщает английская пресса, 19 апреля состоялась встреча между исполнительным директором клуба Эдом Вудвордом и командой. На этой встрече Вудворд пытался объяснить ситуацию и успокоить игроков, но многих из них не убедили слова Вудворда.

Напомним, что 19 апреля 12 грандов создали Европейскую Суперлигу.

Ранее в УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.

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