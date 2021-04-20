Жозе МОУРИНЬО: «Мне не нужен отдых и перерыв»

Португалец не стал комментировать увольнение из «Тоттенхэма»

  • 20.04.2021 14:43
  • 831 просмотр
  • 2 комментария
Жозе МОУРИНЬО: «Мне не нужен отдых и перерыв»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо не стал обсуждать свое увольнение из «Тоттенхэма».

«Справедлива ли моя отставка? Вы меня знаете. Я ничего не скажу. Я не нуждаюсь в отдыхе. Мне не нужна пауза, чтобы перезарядить батарейки. Я всегда в футболе», - сказал Моуриньо.

Напомним, что 19 апреля Жозе Моуриньо был официально уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности тренера «Тоттенхэма» стал 29-летний специалист.

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Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 20.04.2021 14:58
    +2
    Жозе МОУРИНЬО: «Мне не нужен отдых и перерыв. Мне нужны ОТСТУПНЫЕ»
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 20.04.2021 14:45
    0
    Параша,Турция,Саудовская Аравия и подобные,Китай!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 20.04.2021 14:58
    +2
    Жозе МОУРИНЬО: «Мне не нужен отдых и перерыв. Мне нужны ОТСТУПНЫЕ»
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 20.04.2021 14:45
    0
    Параша,Турция,Саудовская Аравия и подобные,Китай!
    Ссылка
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