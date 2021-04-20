Жозе МОУРИНЬО: «Мне не нужен отдых и перерыв»

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо не стал обсуждать свое увольнение из «Тоттенхэма».

«Справедлива ли моя отставка? Вы меня знаете. Я ничего не скажу. Я не нуждаюсь в отдыхе. Мне не нужна пауза, чтобы перезарядить батарейки. Я всегда в футболе», - сказал Моуриньо.

Напомним, что 19 апреля Жозе Моуриньо был официально уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности тренера «Тоттенхэма» стал 29-летний специалист.