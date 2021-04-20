Жозе МОУРИНЬО: «Мне не нужен отдых и перерыв»

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо не стал обсуждать свое увольнение из «Тоттенхэма».
«Справедлива ли моя отставка? Вы меня знаете. Я ничего не скажу. Я не нуждаюсь в отдыхе. Мне не нужна пауза, чтобы перезарядить батарейки. Я всегда в футболе», - сказал Моуриньо.
Напомним, что 19 апреля Жозе Моуриньо был официально уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что исполняющим обязанности тренера «Тоттенхэма» стал 29-летний специалист.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.