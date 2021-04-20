Президент УЕФА – английским клубам: «Есть время исправить свою ошибку»

Александер Чеферин призвал участников Суперлиги изменить свое решение

  • 20.04.2021 13:36
  • 1076 просмотров
  • 5 комментариев
Президент УЕФА – английским клубам: «Есть время исправить свою ошибку»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об английских клубах, которые стали одними из создателей Европейской Суперлиги.

«Я хотел бы обратиться к владельцам некоторых английских клубов. Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Некоторые скажут, что это жадность, другие — что это презрение, высокомерие по отношению к футбольной культуре… Но это неважно. Важно то, что еще есть время изменить свое решение. Все делают ошибки. Английские болельщики заслуживают того, чтобы вы исправили свою ошибку», — сказал Чеферин.

Ранее Чеферин назвал президента «Ювентуса» Андреа Аньелли лжецом.

Также глава УЕФА отметил, что все игроки клубов Европейской Суперлиги должны быть дисквалифицированы из турниров УЕФА и ФИФА.

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
    Kevko
    online
      Kevko, 20.04.2021 13:58
    0
    Чеферин исчерпал себя. Он не смог организовать вовремя реформирование и не смог найти общего языка с клубами-грандами, которые генерируют доминирующие потоки денег в УЕФА
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 20.04.2021 13:52
    0
    Клали вони всі разом на це кодло - УЄФА
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 20.04.2021 13:50
    0
    мають 3 дні до п'ятниці
    Ссылка
    Анатолий Елисеев
    online
      Анатолий Елисеев, 20.04.2021 13:48
    +1
    Почему только к английским?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.04.2021 13:42
    -1
    Присунь им чеферин в пятницу чтобы знали как против футбола выступать
    Ссылка
    Анатолий Елисеев
    online
      Анатолий Елисеев, 20.04.2021 13:48
    +1
    Почему только к английским?
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 20.04.2021 13:58
    0
    Чеферин исчерпал себя. Он не смог организовать вовремя реформирование и не смог найти общего языка с клубами-грандами, которые генерируют доминирующие потоки денег в УЕФА
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 20.04.2021 13:52
    0
    Клали вони всі разом на це кодло - УЄФА
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 20.04.2021 13:50
    0
    мають 3 дні до п'ятниці
    Ссылка
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