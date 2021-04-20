Президент УЕФА – английским клубам: «Есть время исправить свою ошибку»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об английских клубах, которые стали одними из создателей Европейской Суперлиги.

«Я хотел бы обратиться к владельцам некоторых английских клубов. Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Некоторые скажут, что это жадность, другие — что это презрение, высокомерие по отношению к футбольной культуре… Но это неважно. Важно то, что еще есть время изменить свое решение. Все делают ошибки. Английские болельщики заслуживают того, чтобы вы исправили свою ошибку», — сказал Чеферин.

Ранее Чеферин назвал президента «Ювентуса» Андреа Аньелли лжецом.

Также глава УЕФА отметил, что все игроки клубов Европейской Суперлиги должны быть дисквалифицированы из турниров УЕФА и ФИФА.