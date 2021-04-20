Флорентино ПЕРЕС: «Убедить Лапорту войти в Суперлигу было просто»

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что убедить президента «Барселоны» Жоана Лапорту войти в Суперлигу ему было не сложно.
«Мне не составило труда убедить Лапорту, потому что когда вы разговариваете с ответственными людьми, не может быть двух мнений.
«Барселона» в тяжелой ситуации, и я знаю, что это ради будущего «Барселоны». С экономической точки зрения это спасет весь футбол», – заявил Перес.
Ранее Перес сообщил о желании сократить длительность футбольных матчей.
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Источник — Marca
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а теперь значит не будет сенаций типа аяксов, аталант, монако или валенсий в течении сезона. смотри круглые сутки день сурка барса-реал-тотенхем и так по кругу год за годом пока америкаские старперы на тебе бабло не отобьют
Свои шкуры спасаете не весь футбольный мир. Лига должников
Абы что написать
Свои шкуры спасаете не весь футбольный мир. Лига должников
Абы что написать
а теперь значит не будет сенаций типа аяксов, аталант, монако или валенсий в течении сезона. смотри круглые сутки день сурка барса-реал-тотенхем и так по кругу год за годом пока америкаские старперы на тебе бабло не отобьют
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