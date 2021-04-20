Флорентино ПЕРЕС: «Убедить Лапорту войти в Суперлигу было просто»

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что убедить президента «Барселоны» Жоана Лапорту войти в Суперлигу ему было не сложно.

«Мне не составило труда убедить Лапорту, потому что когда вы разговариваете с ответственными людьми, не может быть двух мнений.

«Барселона» в тяжелой ситуации, и я знаю, что это ради будущего «Барселоны». С экономической точки зрения это спасет весь футбол», – заявил Перес.

Ранее Перес сообщил о желании сократить длительность футбольных матчей.