Флорентино ПЕРЕС: «Убедить Лапорту войти в Суперлигу было просто»

«Реал» и «Барселона» едины в этом процессе

  • 20.04.2021 12:52
  • 2590 просмотров
  • 20 комментариев
Флорентино ПЕРЕС: «Убедить Лапорту войти в Суперлигу было просто»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что убедить президента «Барселоны» Жоана Лапорту войти в Суперлигу ему было не сложно.

«Мне не составило труда убедить Лапорту, потому что когда вы разговариваете с ответственными людьми, не может быть двух мнений.

«Барселона» в тяжелой ситуации, и я знаю, что это ради будущего «Барселоны». С экономической точки зрения это спасет весь футбол», – заявил Перес.

Ранее Перес сообщил о желании сократить длительность футбольных матчей.

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Источник — Marca

(13 голосов)

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Комментарии
    Maximus
    online
      Maximus, 20.04.2021 13:57
    0
    Ну, теперь понятно для чего всё это затевалось. Нашлись спонсоры, которые вложились очень лихо в этот проект, но есть одно "но". Суперлига ещё не стартовала, а многие футболисты и тренеры с мировым именем уже обдумуют со своими юристами пути выхода из этой мутной идеи. Очень многое зависит от рассудка функционеров УЕФА. Последние должны сейчас сплотиться как никогда и показать всем трезвый взгляд на это всё. Решения должны быть в меру жёсткие, и в то же время обдуманные.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 20.04.2021 13:33
    0
    Alexander Киев, 20.04.2021 13:04
    Уверен, что всё нытье из-за зависти других клубов, которых нет в этой Лиге. Условно, попали бы в этот ТОП 15 наши клубы, Шахтёр и динамо. Все мы были бы счастливы, особенно президенты клубов. Так что, хотите больше бабла, показывайте лучшие результаты. Как по мне, идея крутая
    бред. я например хочу и наполи смотреть и аякс. нахрен мне 4 раза за февраль тотенхем арсенал? и црвена звезда бахнет условный тотенхем всегда включу на ютубе посмотреть шо там назалетало.
    а теперь значит не будет сенаций типа аяксов, аталант, монако или валенсий в течении сезона. смотри круглые сутки день сурка барса-реал-тотенхем и так по кругу год за годом пока америкаские старперы на тебе бабло не отобьют
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 20.04.2021 13:30
    +2
    Александр Федько, 20.04.2021 13:04
    А судить кто будет? Сомневаюсь что арбитры ФИФА будут это судить
    В днр сотні суддів-сєпарів без роботи сидить
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 20.04.2021 13:29
    0
    два неудачника доведших свои предприятия до банкротства. шо их слушать, маразматические расклады. гопника с трубой отжали поймали то же что лепочет кредит хотел вернуть сразу бы все отдал и на работу пойду
    Ссылка
    _Maks7777
    online
      _Maks7777, 20.04.2021 13:23
    +1
    Мл...я ,я против этой грёб-аной суперлиги ,Этот Перес вобще возомнил из себя Буша- Путина ,,кого-то на старость лет старый маразматик ну ,а речь м..ля ..Чеферини похожа тоже на социал-коммунистический манифест солидарность, справедливость, равенство. Только не хватает лозунга "Пролетарии всех стран соединяйтесь". Миром правит Капитализьм, у кого деньги тот и заказывает музыку, кто богаче, тот сильнее... Какая может быть справедливость и равенство в наше время...Правда и справедливость правит Миром только в фильмах БраТ Бодрова
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.04.2021 13:21
    0
    Фишка тут в том что клубы топ платят от 10 до 50 млн своим звездам, а во времена когда локдауны и карантины нету зрителей нету бабосов. Вот и решили рубить бабло между собой и неделится с уефа. Уефа должно пойти навтречу и больше денег давать на призовые
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 20.04.2021 13:18
    0
    Ёкарный Бабай, 20.04.2021 13:15
    Да, потому что у Реала с Барсой огромные долги Перес начал реконструкцию стадиона, и хочет одновременно купить Мбаппе и Холланда
    Та ето тупые малолетки что им доказать можно
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.04.2021 13:17
    +4
    Це заради майбутнього «Барселони, а причем тут спасение всего футбола ?
    Свои шкуры спасаете не весь футбольный мир. Лига должников
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 20.04.2021 13:16
    +1
    Alexander Киев, 20.04.2021 13:04
    Уверен, что всё нытье из-за зависти других клубов, которых нет в этой Лиге. Условно, попали бы в этот ТОП 15 наши клубы, Шахтёр и динамо. Все мы были бы счастливы, особенно президенты клубов. Так что, хотите больше бабла, показывайте лучшие результаты. Как по мне, идея крутая
    Арсенал , шпоры ,Милан какие результаты показывают ?)
    Абы что написать
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 13:15
    +2
    alefteev77, 20.04.2021 13:09
    Странно, что у УЕФА и ФИФА прибыли, а у Реал, Барсы, ЮАР и Бразилии - огромные долги.
    Да, потому что у Реала с Барсой огромные долги Перес начал реконструкцию стадиона, и хочет одновременно купить Мбаппе и Холланда
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 20.04.2021 13:11
    +3
    Всі ці клуби банкроти, які купляли гравців за скажені кошти і платили скажені зарплати дискваліфікувати з національної першості
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 13:11
    +4
    Я вод не пойму тех кто поддерживает создание этой суперлиги. Они хотят включить туда 15 команд основателей которые не вылетают из турнира и 5 команд которые вылетают. Ну вот допустим эти 5 команд занимаю первые 5 мест турнира а условный Реал проигрывает все матчи и занимает последнее место. То кто тогда вылетает??? Или вылетает тот клуб который самый бедный из всех???
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.04.2021 13:09
    0
    Leg҉e҉nd҉a, 20.04.2021 12:57
    Спасёт весь футбол ,вас должников только спасёт
    Странно, что у УЕФА и ФИФА прибыли, а у Реал, Барсы, ЮАР и Бразилии - огромные долги.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 13:08
    +7
    Alexander Киев, 20.04.2021 13:04
    Уверен, что всё нытье из-за зависти других клубов, которых нет в этой Лиге. Условно, попали бы в этот ТОП 15 наши клубы, Шахтёр и динамо. Все мы были бы счастливы, особенно президенты клубов. Так что, хотите больше бабла, показывайте лучшие результаты. Как по мне, идея крутая
    лол, какие результаты? Там каждый раз обновляют 5 новых команд, ни по какому спортивному принципу они туда не попадают, даже если выступает там идеально, все равно потом уберут) Спортивного принципа нету никакого !
    Ссылка
    ДерЬнамо КыеФ
      ДерЬнамо КыеФ, 20.04.2021 13:08
    -7
    Це зрада,рейтинг суперлиги без ДерьНамо КыеФ будет 0 (нулевой) 🤣
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.04.2021 13:07
    +4
    Теперь понятно почему Реал два раза проиграл Шахтеру. В принципе мировой футбол прогнил капитально.
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 20.04.2021 13:06
    +10
    Ваши клубы погрязли в долгах на сотни миллионов долларов, ваши трансферы и зарплаты заоблачные. И теперь вы хотите ещё больше загнать себя в в долги. Какие вы гранды? Да вы просто банкроты. Галахвастовы ,чуваки на букву М
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.04.2021 13:04
    -14
    Уверен, что всё нытье из-за зависти других клубов, которых нет в этой Лиге. Условно, попали бы в этот ТОП 15 наши клубы, Шахтёр и динамо. Все мы были бы счастливы, особенно президенты клубов. Так что, хотите больше бабла, показывайте лучшие результаты. Как по мне, идея крутая
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 13:04
    +6
    А судить кто будет? Сомневаюсь что арбитры ФИФА будут это судить
    Ссылка
    Leg҉e҉nd҉a
      Leg҉e҉nd҉a, 20.04.2021 12:57
    +8
    Спасёт весь футбол ,вас должников только спасёт
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 20.04.2021 13:06
    +10
    Ваши клубы погрязли в долгах на сотни миллионов долларов, ваши трансферы и зарплаты заоблачные. И теперь вы хотите ещё больше загнать себя в в долги. Какие вы гранды? Да вы просто банкроты. Галахвастовы ,чуваки на букву М
    Ссылка
    Leg҉e҉nd҉a
      Leg҉e҉nd҉a, 20.04.2021 12:57
    +8
    Спасёт весь футбол ,вас должников только спасёт
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 13:08
    +7
    Alexander Киев, 20.04.2021 13:04
    Уверен, что всё нытье из-за зависти других клубов, которых нет в этой Лиге. Условно, попали бы в этот ТОП 15 наши клубы, Шахтёр и динамо. Все мы были бы счастливы, особенно президенты клубов. Так что, хотите больше бабла, показывайте лучшие результаты. Как по мне, идея крутая
    лол, какие результаты? Там каждый раз обновляют 5 новых команд, ни по какому спортивному принципу они туда не попадают, даже если выступает там идеально, все равно потом уберут) Спортивного принципа нету никакого !
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 20.04.2021 13:04
    +6
    А судить кто будет? Сомневаюсь что арбитры ФИФА будут это судить
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 20.04.2021 13:17
    +4
    Це заради майбутнього «Барселони, а причем тут спасение всего футбола ?
    Свои шкуры спасаете не весь футбольный мир. Лига должников
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 13:11
    +4
    Я вод не пойму тех кто поддерживает создание этой суперлиги. Они хотят включить туда 15 команд основателей которые не вылетают из турнира и 5 команд которые вылетают. Ну вот допустим эти 5 команд занимаю первые 5 мест турнира а условный Реал проигрывает все матчи и занимает последнее место. То кто тогда вылетает??? Или вылетает тот клуб который самый бедный из всех???
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.04.2021 13:07
    +4
    Теперь понятно почему Реал два раза проиграл Шахтеру. В принципе мировой футбол прогнил капитально.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 20.04.2021 13:11
    +3
    Всі ці клуби банкроти, які купляли гравців за скажені кошти і платили скажені зарплати дискваліфікувати з національної першості
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 20.04.2021 13:30
    +2
    Александр Федько, 20.04.2021 13:04
    А судить кто будет? Сомневаюсь что арбитры ФИФА будут это судить
    В днр сотні суддів-сєпарів без роботи сидить
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 13:15
    +2
    alefteev77, 20.04.2021 13:09
    Странно, что у УЕФА и ФИФА прибыли, а у Реал, Барсы, ЮАР и Бразилии - огромные долги.
    Да, потому что у Реала с Барсой огромные долги Перес начал реконструкцию стадиона, и хочет одновременно купить Мбаппе и Холланда
    Ссылка
    _Maks7777
    online
      _Maks7777, 20.04.2021 13:23
    +1
    Мл...я ,я против этой грёб-аной суперлиги ,Этот Перес вобще возомнил из себя Буша- Путина ,,кого-то на старость лет старый маразматик ну ,а речь м..ля ..Чеферини похожа тоже на социал-коммунистический манифест солидарность, справедливость, равенство. Только не хватает лозунга "Пролетарии всех стран соединяйтесь". Миром правит Капитализьм, у кого деньги тот и заказывает музыку, кто богаче, тот сильнее... Какая может быть справедливость и равенство в наше время...Правда и справедливость правит Миром только в фильмах БраТ Бодрова
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 20.04.2021 13:16
    +1
    Alexander Киев, 20.04.2021 13:04
    Уверен, что всё нытье из-за зависти других клубов, которых нет в этой Лиге. Условно, попали бы в этот ТОП 15 наши клубы, Шахтёр и динамо. Все мы были бы счастливы, особенно президенты клубов. Так что, хотите больше бабла, показывайте лучшие результаты. Как по мне, идея крутая
    Арсенал , шпоры ,Милан какие результаты показывают ?)
    Абы что написать
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 20.04.2021 13:57
    0
    Ну, теперь понятно для чего всё это затевалось. Нашлись спонсоры, которые вложились очень лихо в этот проект, но есть одно "но". Суперлига ещё не стартовала, а многие футболисты и тренеры с мировым именем уже обдумуют со своими юристами пути выхода из этой мутной идеи. Очень многое зависит от рассудка функционеров УЕФА. Последние должны сейчас сплотиться как никогда и показать всем трезвый взгляд на это всё. Решения должны быть в меру жёсткие, и в то же время обдуманные.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 20.04.2021 13:33
    0
    Alexander Киев, 20.04.2021 13:04
    Уверен, что всё нытье из-за зависти других клубов, которых нет в этой Лиге. Условно, попали бы в этот ТОП 15 наши клубы, Шахтёр и динамо. Все мы были бы счастливы, особенно президенты клубов. Так что, хотите больше бабла, показывайте лучшие результаты. Как по мне, идея крутая
    бред. я например хочу и наполи смотреть и аякс. нахрен мне 4 раза за февраль тотенхем арсенал? и црвена звезда бахнет условный тотенхем всегда включу на ютубе посмотреть шо там назалетало.
    а теперь значит не будет сенаций типа аяксов, аталант, монако или валенсий в течении сезона. смотри круглые сутки день сурка барса-реал-тотенхем и так по кругу год за годом пока америкаские старперы на тебе бабло не отобьют
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 20.04.2021 13:29
    0
    два неудачника доведших свои предприятия до банкротства. шо их слушать, маразматические расклады. гопника с трубой отжали поймали то же что лепочет кредит хотел вернуть сразу бы все отдал и на работу пойду
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.04.2021 13:21
    0
    Фишка тут в том что клубы топ платят от 10 до 50 млн своим звездам, а во времена когда локдауны и карантины нету зрителей нету бабосов. Вот и решили рубить бабло между собой и неделится с уефа. Уефа должно пойти навтречу и больше денег давать на призовые
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 20.04.2021 13:18
    0
    Ёкарный Бабай, 20.04.2021 13:15
    Да, потому что у Реала с Барсой огромные долги Перес начал реконструкцию стадиона, и хочет одновременно купить Мбаппе и Холланда
    Та ето тупые малолетки что им доказать можно
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.04.2021 13:09
    0
    Leg҉e҉nd҉a, 20.04.2021 12:57
    Спасёт весь футбол ,вас должников только спасёт
    Странно, что у УЕФА и ФИФА прибыли, а у Реал, Барсы, ЮАР и Бразилии - огромные долги.
    Ссылка
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