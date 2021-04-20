В матче 18-го тура Второй лиги Украины хмельницкое «Подолье» на своем поле обыграло черновицкую «Буковину» со счетом 3:1.
События матча
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Карпенко (Подолье).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Василий Палагнюк (Буковина).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Костенко (Подолье).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Липовуз (Подолье).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.