Подолье — Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 19 апреля, состоится поединок 18-го тура группы «А» Второй лиги Украины, в котором «Подолье» примет «Буковину».
Матч пройдет в Хмельницком на базе спортивного комплекса «Подолье». Прямая трансляция встречи начнется в 16:00.
События матча
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Костенко (Подолье).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Липовуз (Подолье).
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Источник — YouTube
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