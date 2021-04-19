18-й тур
Подолье
2 : 0
Буковина
'30

Подолье — Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 18-го тура Второй лиги Украины состоится в понедельник, 19 апреля, в 16:00

  • 19.04.2021 15:55
  • 396 просмотров
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Подолье — Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Подолье

В понедельник, 19 апреля, состоится поединок 18-го тура группы «А» Второй лиги Украины, в котором «Подолье» примет «Буковину».

Матч пройдет в Хмельницком на базе спортивного комплекса «Подолье». Прямая трансляция встречи начнется в 16:00.

События матча
14' ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Костенко (Подолье).
2' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Липовуз (Подолье).
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Источник — YouTube

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