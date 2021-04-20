Уэйн РУНИ: «Нужно подождать, какой план у клубов Суперлиги»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал создание Европейской Суперлиги.

«Люди, что руководят этими клубами, не глупцы. Нужно подождать и увидеть, что у них в планах. Не считаю, что это здорово — отказываться от кубковых соревнований, но давайте посмотрим, какие будут предложения», — сказал Руни.

В Суперлигу вошли: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Ранее в УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.

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