Марсело БЬЕЛСА: «Сильные — становятся богаче, а слабые — беднее»

Известный аргентинский тренер Марсело Бьелса после ничьи «Лидса» с «Ливерпулем» (1:1) раскритиковал идею создания европейской Суперлиги:

«Это не должно нас удивлять. Во всех сферах жизни сильные мира сего заботятся о себе и не беспокоятся о нас.

Большие команды также создаются из-за противостояния других команд. В поисках более высоких экономических доходов они забывают обо всем остальном. Сильные — становятся богаче, а слабые — беднее. Это не идет на пользу футболу в целом.

Есть много структур, которые должны были предотвратить появление этих сил. Честно говоря, я не удивлен, потому что во всех сферах жизни происходит одно и то же, так почему бы этого не произойти в футболе?» — сказал Бьелса.

Отметим, что перед игрой игроки «Лидса» вышли на поле в специальных футболках.